Рендулич предпочел Маккиннона Макдэвиду: «Нэтан – командный, жесткий хоккеист. Играя с ним, должен показывать максимум – любая расхлябанность выводила его из себя»

Теги Колорадо Эдмонтон НХЛ КХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Сочи Борна Рендулич Р-Спорт Хоккей

Борна Рендулич считает Нэтана Маккиннона сильнее Коннора Макдэвида.

– Вы застали в «Колорадо» Нэтана Маккиннона. Насколько он крут был уже тогда?

– Уже тогда в нем были видны зачатки великого хоккеиста. Нэтан – настоящий профессионал.

Когда он на площадке, то требует от всех партнеров по команде выкладываться на 100 процентов, ведь любая твоя неточность, любая расхлябанность выводили его из себя.

Играя вместе с Маккинноном, ты должен стараться показать свой максимум, чтобы хоть сколько-нибудь соответствовать его уровню.

Таким образом Натан подтягивает уровень всей команды, что играет важную роль.

– Кто лучше: Маккиннон или Коннор Макдэвид?

– Для меня выбор очевиден – это Маккиннон.

Хотя бы по той причине, что мы лично с ним знакомы, проводили время вместе. Но даже если сравнивать их по игровым характеристикам, я все равно выберу Маккиннона.

Мне кажется, что он более командный, жесткий игрок, который приносит пользу своему клубу, – сказал нападающий «Сочи» Борна Рендулич.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий