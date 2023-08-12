Рендулич предпочел Маккиннона Макдэвиду: «Нэтан – командный, жесткий хоккеист. Играя с ним, должен показывать максимум – любая расхлябанность выводила его из себя»
Борна Рендулич считает Нэтана Маккиннона сильнее Коннора Макдэвида.
– Вы застали в «Колорадо» Нэтана Маккиннона. Насколько он крут был уже тогда?
– Уже тогда в нем были видны зачатки великого хоккеиста. Нэтан – настоящий профессионал.
Когда он на площадке, то требует от всех партнеров по команде выкладываться на 100 процентов, ведь любая твоя неточность, любая расхлябанность выводили его из себя.
Играя вместе с Маккинноном, ты должен стараться показать свой максимум, чтобы хоть сколько-нибудь соответствовать его уровню.
Таким образом Натан подтягивает уровень всей команды, что играет важную роль.
– Кто лучше: Маккиннон или Коннор Макдэвид?
– Для меня выбор очевиден – это Маккиннон.
Хотя бы по той причине, что мы лично с ним знакомы, проводили время вместе. Но даже если сравнивать их по игровым характеристикам, я все равно выберу Маккиннона.
Мне кажется, что он более командный, жесткий игрок, который приносит пользу своему клубу, – сказал нападающий «Сочи» Борна Рендулич.
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