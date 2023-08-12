Рендулич предпочел Маккиннона Макдэвиду: «Нэтан – командный, жесткий хоккеист. Играя с ним, должен показывать максимум – любая расхлябанность выводила его из себя»

Борна Рендулич считает Нэтана Маккиннона сильнее Коннора Макдэвида.

– Вы застали в « » . Насколько он крут был уже тогда?

– Уже тогда в нем были видны зачатки великого хоккеиста. Нэтан – настоящий профессионал.

Когда он на площадке, то требует от всех партнеров по команде выкладываться на 100 процентов, ведь любая твоя неточность, любая расхлябанность выводили его из себя.

Играя вместе с Маккинноном, ты должен стараться показать свой максимум, чтобы хоть сколько-нибудь соответствовать его уровню.

Таким образом Натан подтягивает уровень всей команды, что играет важную роль.

– Кто лучше: Маккиннон или ?

– Для меня выбор очевиден – это Маккиннон.

Хотя бы по той причине, что мы лично с ним знакомы, проводили время вместе. Но даже если сравнивать их по игровым характеристикам, я все равно выберу Маккиннона.

Мне кажется, что он более командный, жесткий игрок, который приносит пользу своему клубу, – сказал нападающий « » .