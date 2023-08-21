В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым. Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили церемонию

Теги Салават Юлаев КХЛ Шакир Мухамадуллин Родион Амиров Хоккей

В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Церемония прощания состоялась на «Уфа-Арене», ее посетили хоккеисты «Салавата Юлаева». В 10:45 по местному времени состоялся траурный митинг. В 11:00 гроб с телом Амирова вынесли со стороны улицы Ленина, траурная колонна проследовала по маршруту из Уфы в Ишимбайский район.

UFA1.ru сообщает, что на прощание с Амировым из Сан-Хосе приехал Шакир Мухамадуллин, который сейчас выступает за «Сан-Хосе Шаркс». Хоккеисты вместе воспитывались в составе «Салавата Юлаева».

Родиона Амирова похоронят в селе Богдановка Ишимбайского района.

Фото: t.me/hcsu61

4 комментария

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Мадина Уйгурова
спи спокойно, Родион.
+12
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Nikolay_exp
Хоть скорее всего Родион исповедовал ислам, все равно Царство небесное. Очень жаль молодого парня
+3
0
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Евгений Бачин
Земля пухом..
+2
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Александр Чижов
Спи спокойно чемпион Земля пухом
0
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