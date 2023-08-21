В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым. Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили церемонию

В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Церемония прощания состоялась на «Уфа-Арене», ее посетили хоккеисты «Салавата Юлаева». В 10:45 по местному времени состоялся траурный митинг. В 11:00 гроб с телом Амирова вынесли со стороны улицы Ленина, траурная колонна проследовала по маршруту из Уфы в Ишимбайский район.

UFA1.ru сообщает, что на прощание с Амировым из Сан-Хосе приехал , который сейчас выступает за «Сан-Хосе Шаркс». Хоккеисты вместе воспитывались в составе « ».

похоронят в селе Богдановка Ишимбайского района.

Фото: t.me/hcsu61