Бабаев об адаптации Кузнецова в «Металлурге»: «Я ожидал, что будет быстрее, но у тренера свои взгляды. Все нормально, проблем нет»

Агент Евгения Кузнецова о «Металлурге»: ожидал, что адаптация будет быстрее.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , оценил адаптацию игрока в «Металлурге ».

33-летний нападающий провел 12 матчей и набрал 7 (0+7) очков в текущем FONBET чемпионате КХЛ. В матче с «Автомобилистом» (5:4) он получил 2:59 игрового времени.

– Что скажете по лидерству «Металлурга» на Востоке?

– Оно ожидаемое. Там собрана очень хорошая команда. Есть моменты, которые нужно укрепить до плей-офф. Тем не менее у Разина сейчас одна из лучших команд по игре и всему остальному. По крайней мере она очень смотрибельная.

– Как оцените адаптацию Кузнецова в новой команде?

– Нормально. Я ожидал, что все будет быстрее, но у тренера есть свои взгляды. Все идет нормально.

– Какие у них отношения с Разиным?

– Абсолютно отличные. Они встретились, поговорили, находятся на одной стороне. Нет никаких проблем, – сказал Бабаев .

