Глава Башкирии об Амирове: «Формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности»
Глава Башкирии высказался о смерти Родиона Амирова.
Радий Хабиров выступил на оперативном совещании правительства.
«21 год парню, полтора года бился с онкологией до последнего. Очень жаль.
В принципе, формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности. Искренние соболезнования», – сказал глава Республики Башкортостан.
Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга
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