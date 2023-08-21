Глава Башкирии об Амирове: «Формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ Радий Хабиров Родион Амиров Хоккей

Глава Башкирии высказался о смерти Родиона Амирова.

Радий Хабиров выступил на оперативном совещании правительства.

«21 год парню, полтора года бился с онкологией до последнего. Очень жаль.

В принципе, формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности. Искренние соболезнования», – сказал глава Республики Башкортостан.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий