Глава Башкирии об Амирове: «Формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности»

Глава Башкирии высказался о смерти Родиона Амирова.

Радий Хабиров выступил на оперативном совещании правительства.

«21 год парню, полтора года бился с онкологией до последнего. Очень жаль.

В принципе, формировался великий спортсмен, великий хоккеист современности. Искренние соболезнования», – сказал глава Республики Башкортостан.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга