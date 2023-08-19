В честь Амирова назвали молодежный турнир в Уфе

Теги Салават Юлаев МХЛ Белые Медведи Стальные Лисы Ладья Толпар Красноярские Рыси Мамонты Югры Родион Амиров Хоккей

Турнир молодежных команд в Уфе назвали в честь Родиона Амирова.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Предсезонный турнир молодежных команд в Уфе назван в честь воспитанника «Салавата Юлаева», талантливого и яркого нападающего Родиона Амирова, который ушел из жизни 14 августа 2023 года.

Два года назад молодому игроку был вынесен тяжклый диагноз – опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов.

Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», – говорится в сообщении клуба из Уфы.

Кубок имени Родиона Амирова пройдет с 21 по 26 августа во Дворце спорта. В турнире примут участие «Толпар», «Белые Медведи», «Красноярские Рыси», «Ладья», «Мамонты Югры» и «Стальные Лисы».

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