В честь Амирова назвали молодежный турнир в Уфе

Турнир молодежных команд в Уфе назвали в честь Родиона Амирова.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Предсезонный турнир молодежных команд в Уфе назван в честь воспитанника «Салавата Юлаева», талантливого и яркого нападающего Родиона Амирова, который ушел из жизни 14 августа 2023 года.

Два года назад молодому игроку был вынесен тяжклый диагноз – опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов.

Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он гордость хоккейного клуба « », – говорится в сообщении клуба из Уфы.

Кубок имени Родиона Амирова пройдет с 21 по 26 августа во Дворце спорта. В турнире примут участие « », « », « », « », «Мамонты Югры» и «Стальные Лисы».

«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга