«Путин говорил, что мы готовы сотрудничать со всеми при учете наших интересов». Представитель МИД РФ Хорев о матчах Россия – США

Представитель МИД РФ оценил шансы проведения матчей Россия – США.

Посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев рассказал о сотрудничестве с США в сфере спорта.

– Много говорилось о возможном проведении футбольного или хоккейного матча между российскими и американскими сборными и командами. Будет ли продолжен процесс переговоров в этом направлении?

– Идея сама по себе очень хорошая. Мы открыты к любому сотрудничеству. Президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил о том, что мы готовы сотрудничать со всеми государствами при учете, естественно, наших интересов на справедливой основе.

Что касается спортивного сотрудничества с США, думаю, в конечном итоге такое сотрудничество будет развиваться, и очень активно. Будем надеяться, что конкретные матчи тоже состоятся, – сказал Хорев.

