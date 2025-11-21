«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым. Форвард пришел в клуб 18 сентября

«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым.

«Авангард » и 34-летний нападающий Ансель Галимов расторгли контракт по соглашению сторон.

Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».

«Клуб благодарит Анселя за игру в составе нашей команды и желает успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»