Форвард «Амура» Барулин о задаче выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: «Цель реалистична. В клубе многое поменялось, причем очень сильно»

Форвард «Амура» Владислав Барулин назвал реальной цель выиграть Кубок Гагарина.

– « » до сих пор вспоминают слова генерального директора Романа Крамаря, который больше года назад заявил о стратегической цели выиграть Кубок Гагарина в 2026 году (ее поставил губернатор Хабаровского края – прим. Sports.ru).

На команду как-то давят эти слова, когда о них напоминают журналисты или болельщики? Само руководство периодически поднимает эту тему?

– У нас многое поменялось в это межсезонье, причем очень сильно. Начиная с быта, условий, игровой формы. И все это переходит на работу. Есть цель, она реалистична, и мы в нее верим. Работаем для этого, а со стороны руководства все условия сделаны для работы.

– А в чем условия поменялись? Вы вроде и в прошлом сезоне не рейсовыми самолетами летали на выезды.

– Да, мы что тогда, что сейчас летаем на чартерах. Дело не в этом. Просто сейчас все сборы в Москве, в Новогорске. Одна из лучших баз в нашем распоряжении. Отличное питание.

Раньше проблем с этим тоже не было, но теперь это стало на еще более высоком уровне. Учтены все мелочи, чтобы мы ни о чем не беспокоились и полностью сосредоточились на подготовке, – сказал форвард клуба из Хабаровска.