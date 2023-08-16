«Авангард» подписал контракты с Беляевым, Коротаевым и Турбиным на год

«Авангард» подписал Федора Коротаева, Павла Турбина и Михаила Беляева.

Омский клуб заключил двусторонние контракты с вратарем Коротаевым, защитником и нападающим сроком на один сезон.

Коротаев ранее находился в клубе на просмотре. Он не играл в прошлом сезоне. В чемпионате-2021/22 вратарь играл в ВХЛ за ЦСК ВВС и «Нефтяник». Ранее он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик». Всего в КХЛ он сыграл 22 матча, отражая 90,1% бросков при коэффициенте надежности 3,09.

Турбин в сезоне-2022/23 сыграл 27 матчей за « », в которых сделал 2 передачи.

Беляев в минувшем сезоне провел 27 игр в регулярном чемпионате за «Адмирал» и « » и отметился 4 (3+1) баллами. В плей-офф он сыграл 5 матчей, не набрав очков.