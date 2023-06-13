«Амур» отказывается оплачивать операцию лучшему бомбардиру клуба Николишину («СЭ»)

«Амур» отказывается оплачивать операцию лучшему бомбардиру клуба Ивану Николишину.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

В апреле клуб сделал нападающему квалификационное предложение.

«Не секрет, что Иван доигрывал прошлый сезон с травмой. После чемпионата он лег на операцию. Правда, пришлось поспорить с руководством. Там настаивали, чтобы он пользовался стандартной страховкой от КХЛ, но Николишина это не устраивало.

Операция сложная, в России нет большой практики по лечению его проблемы, зато есть замечательная клиника в Германии с высоким процентом спортсменов, вернувшихся на свой уровень. Вопрос цены.

«Амур» почему-то не захотел вкладываться в своего игрока, но в итоге клуб договорился с Иваном, что он сам оплатит операцию, а хабаровчане компенсируют затраты. Договорились на словах, что важно. Спустя время Иван сделал операцию, она прошла неплохо, он предоставил все счета в клуб, но в Хабаровске вдруг замолчали.

К счастью, менеджеры хабаровского клуба не стали говорить, что никакого договора не существует, они признают наличие обещаний. Но опять же не собираются платить. Отвечают так: «Подписывай контракт, эта сумма будет включена в новый договор».

Но ведь так не делается! Новый контракт – это одно, а компенсация за операцию, которую хабаровчане обещали оплатить, – другое. Иван получил повреждение в матчах за «Амур», он мог бы и раньше уйти на больничный, но продемонстрировал верность клубу, появляясь на площадке в тяжелый для себя и команды момент. А сейчас почему-то должен «включать компенсацию в контракт»?

Так не поступают ни в одном серьезном клубе КХЛ. Могут быть разные варианты, но если уже договорились, то надо выполнять обещание. Договоренность была такая: Иван лечится за свой счет, предоставляет документы и ему оплачивают операцию. Про подписание нового контракта речи не шло – это совсем другая тема», – написал журналист.

Николишин в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром «Амура».