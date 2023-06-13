«Амур» отказывается оплачивать операцию лучшему бомбардиру клуба Николишину («СЭ»)

Теги Амур травмы КХЛ Иван Николишин Алексей Шевченко Спорт-Экспресс деньги Здоровье Хоккей

«Амур» отказывается оплачивать операцию лучшему бомбардиру клуба Ивану Николишину.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

В апреле клуб сделал нападающему квалификационное предложение.

«Не секрет, что Иван доигрывал прошлый сезон с травмой. После чемпионата он лег на операцию. Правда, пришлось поспорить с руководством. Там настаивали, чтобы он пользовался стандартной страховкой от КХЛ, но Николишина это не устраивало.

Операция сложная, в России нет большой практики по лечению его проблемы, зато есть замечательная клиника в Германии с высоким процентом спортсменов, вернувшихся на свой уровень. Вопрос цены.

«Амур» почему-то не захотел вкладываться в своего игрока, но в итоге клуб договорился с Иваном, что он сам оплатит операцию, а хабаровчане компенсируют затраты. Договорились на словах, что важно. Спустя время Иван сделал операцию, она прошла неплохо, он предоставил все счета в клуб, но в Хабаровске вдруг замолчали.

К счастью, менеджеры хабаровского клуба не стали говорить, что никакого договора не существует, они признают наличие обещаний. Но опять же не собираются платить. Отвечают так: «Подписывай контракт, эта сумма будет включена в новый договор».

Но ведь так не делается! Новый контракт – это одно, а компенсация за операцию, которую хабаровчане обещали оплатить, – другое. Иван получил повреждение в матчах за «Амур», он мог бы и раньше уйти на больничный, но продемонстрировал верность клубу, появляясь на площадке в тяжелый для себя и команды момент. А сейчас почему-то должен «включать компенсацию в контракт»?

Так не поступают ни в одном серьезном клубе КХЛ. Могут быть разные варианты, но если уже договорились, то надо выполнять обещание. Договоренность была такая: Иван лечится за свой счет, предоставляет документы и ему оплачивают операцию. Про подписание нового контракта речи не шло – это совсем другая тема», – написал журналист.

Николишин в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром «Амура».

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14 комментариев

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Hitgoe Himgob
Без заранее подписанных документов ничего делать нельзя. В любой стране мира

Но и клуб поступает паскудно
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Виталий Желтоусов
история с душком. Амур фу фу фу
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ftw2002@yandex.ru
Некрасиво всё это, стоит задуматься, а нужно ли подписывать новый контракт с таким клубом и такими устными "договоренностями"?
+7
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XoM9lK
Ответ ftw2002@yandex.ru
Некрасиво всё это, стоит задуматься, а нужно ли подписывать новый контракт с таким клубом и такими устными "договоренностями"?
Клуб тоже можно понять, они сейчас ему компенсируют затраты, а он возьмет и уйдёт в другой клуб. Если была бы официальная договоренность, то был бы другой разговор
+5
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Booligan
Примерно так же на словах Федотов подписался с ЦСКА, а потом передумал. Давайте руководителя Амура, который это пообещал, на годик в Севердвинск? На море отдохнёт
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Дмитрий Сергеевич
Некрасиво клуб поступил, другие игроки теперь задумаются
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Stanley_77
дегтярным мылом попахивает
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Cергей Сухарев
Согласен,источник доверия не внушает.Впрочем как и руководство(финансовое)клуба.
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oldgordon
Николишин бился за команду не жалея себя, многие клубы хотели бы иметь игроков с таким характером. Поступили с ним не по человечески, дай Бог, чтобы все закончилось в пользу игрока. Но зато другим будет наука, что руководство запросто может кинуть.
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FinishedBreakfast
А он разве не в аренде?
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Crosby174
Ответ XoM9lK
Клуб тоже можно понять, они сейчас ему компенсируют затраты, а он возьмет и уйдёт в другой клуб. Если была бы официальная договоренность, то был бы другой разговор
Он ОСА. Далеко не уйдёт.
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