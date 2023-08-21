«Металлург»: «Контакт важнее, чем концерт Niletto. Пока другие клубы зовут звезд, мы общаемся с болельщиками»

В «Металлурге» со скепсисом оценили приглашение Niletto на хоккей.

«Мы не зовем музыкальных кумиров, потому что для нас главнее – единение 🤝

Пока другие хоккейные клубы зовут музыкальных звезд, мы же общаемся с болельщиками напрямую, жмем друг другу руки, обнимаемся, подписываем карточки и делаем общие селфи.

Мы верим в то, что общение и контакт – для нас важнее, чем концерт Niletto», – сказано в сообщении на странице магнитогорского клуба в VK.com.

« » сопроводил представленным текстом фотографии с праздника «Братья по огню» – мероприятия для болельщиков с участием игроков и тренерского штаба «Магнитки».

Рэп-исполнитель Niletto в конце августа выступит на совместном фестивале « » и Winline – Traktor Winline Fest.