«Металлург»: «Контакт важнее, чем концерт Niletto. Пока другие клубы зовут звезд, мы общаемся с болельщиками»

Теги Металлург Мг Трактор болельщики КХЛ музыка Хоккей

В «Металлурге» со скепсисом оценили приглашение Niletto на хоккей.

«Мы не зовем музыкальных кумиров, потому что для нас главнее – единение 🤝

Пока другие хоккейные клубы зовут музыкальных звезд, мы же общаемся с болельщиками напрямую, жмем друг другу руки, обнимаемся, подписываем карточки и делаем общие селфи.

Мы верим в то, что общение и контакт – для нас важнее, чем концерт Niletto», – сказано в сообщении на странице магнитогорского клуба в VK.com.

«Металлург» сопроводил представленным текстом фотографии с праздника «Братья по огню» – мероприятия для болельщиков с участием игроков и тренерского штаба «Магнитки».

Рэп-исполнитель Niletto в конце августа выступит на совместном фестивале «Трактора» и Winline – Traktor Winline Fest.

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16 комментариев

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Сергей Кот
ммм, оправдание жлобства) оно как бы одно другому вообще не мешает
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Знатный стахановец
Единение - это хорошо, бесспорно. Но когда это единение проходит под ХОРОШИЕ музыку и песни, то эффект гораздо круче. Как-то так...
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Серый
Ответ sd4fmwrvz8
А что кроме нилетто этого икающего и классики нет больше музыки для вас ?я правильно понял?
Тут только ты аж комментариями икаешь
+6
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Серый
Мышление на уровне, конечно.
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sd4fmwrvz8
Разумно все 👏металлурги красавцы , суровые челябинские мужики точно не слушают человека который под музыку издает звуки больного человека,как можно вообще такое слушать 🤦🏻‍♂️можете минусовать любители такой музыки тут таких неадекватов сладких много
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Den_94
Как хорошо, что я даже не знаю, что такое это Niletto.
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yurmim342@gmail.com
куча малолеток, которые даже хоккеистов в лицо не знают. не нужны эти приезжие певцы. нужно прямое общение с хоккеистами. как было в первый год.
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Антон Некрасов
Единение и зажать денег на приезд артиста , чтобы порадовать людей это разные вещи! Что то мы кубка ромазана не наблюдаем , о каком единении тут вообще говорят . Живу в Магнитке , каждый день слежу за хоккейными новостями .
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Габорик
Про единение напомнило нетленное

https://youtu.be/4lK8qmBVZoI
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