Робин Пресс: «Разин немного олдскул, он жесткий. Слышал, что большинство российских тренеров такие»

Робин Пресс поделился мнением о главном тренере «Металлурга» Андрее Разине.

28-летний швед ранее работал с тренером в «Северстали».

– Расскажите об . Он тренер олдскул или нет?

– Я бы сказал, что он немного олдскул. Он жесткий. Так что да, сказал бы, что немного олдскул. Но знаете, то, что я слышал, большинство российских тренеров такие.

– Разин может быть жесток с игроками. Вам комфортен такой формат работы?

– Иногда это необходимо. Иногда этого бывает слишком много. Но всегда важен баланс.

– Как вы его называете? Андрей или просто тренер?

– Обычно я говорю просто «тренер». Мой русский не такой хороший, так что просто «тренер».

Мы либо говорим на английском, либо кто-то из ребят мне переводит, чаще второй вариант. Я знаю несколько слов по-русски, он немного знает английский, этого нам хватает для совместной работы, – сказал шведский защитник « ».