Разин – болельщикам «Металлурга»: «На площадке не будет равнодушных хоккеистов. Каждую игру мы будем биться за клуб, за город, за комбинат»

Теги Металлург Мг болельщики КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин обратился к фанатам «Металлурга» на церемонии презентации команды.

«В далеком 1994 году я впервые приехал в город Магнитогорск. Насколько я помню, это было 20 августа. Завтра 29 лет, как я сюда приехал.

Я попал в очень хорошую команду, и мы как хоккеисты, естественно, благодаря руководству начали знакомить вас с большим хоккеем, начали приучать вас к большим победам. За 5 лет мы тогда на официальных соревнованиях выиграли на клубном уровне все, что можно. К сожалению, хоккейная жизнь заканчивается. На смену нашему поколению пришло другое.

Сейчас наступает новое поколение. Сами видите, сколько в этом сезоне будет новичков. Поэтому приходите на хоккей.

Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться, мы все для этого сделаем. Но я могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов. Каждую игру мы будем биться за клуб, за город, за комбинат, за каждого болельщика», – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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1 комментарий

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gnom9912
Удачи! Интересно будет посмотреть (последние годы был совсем непривлекательный хоккей).
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