Майоров о претендентах на первые места в плей-офф: «Усилия «Металлурга» и «Ак Барса» по укреплению производят впечатление. В СКА перестройка, ЦСКА тоже фильтрует игроков»

Борис Майоров высказался об изменениях в составах клубов КХЛ.

– Кто в этом году может претендовать на первые места в плей-офф Кубка Гагарина?

– Производят впечатление усилия по укреплению «Магнитки», «Ак Барса».

Перестройка идет, с моей точки зрения, в петербургском СКА. ЦСКА тоже фильтрует игроков...

«Динамо» в очередной раз меняет курс – освобождается от хоккеистов одного стиля, берет мастеров другого стиля, пытаясь таким образом изменить игру команды к лучшему, – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.