«Михайлис – усиление, а Мухаметову надо еще побороться за место в составе. Сезон начнет с основой». Гомоляко о новичках «Металлурга» из Казахстана
Сергей Гомоляко высказался о новичках «Металлурга» из Казахстана.
В межсезонье в клуб перешли два форварда сборной страны – Никита Михайлис и Максим Мухаметов.
– Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»?
– Михайлис – да, а Максу надо еще побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон КХЛ начнет с ней, – сообщил спортивный директор магнитогорцев.
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