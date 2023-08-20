«Михайлис – усиление, а Мухаметову надо еще побороться за место в составе. Сезон начнет с основой». Гомоляко о новичках «Металлурга» из Казахстана

Сергей Гомоляко высказался о новичках «Металлурга» из Казахстана.

В межсезонье в клуб перешли два форварда сборной страны – и Максим Мухаметов.

– Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для « »?

– Михайлис – да, а Максу надо еще побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон начнет с ней, – сообщил спортивный директор магнитогорцев.