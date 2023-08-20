«Михайлис – усиление, а Мухаметову надо еще побороться за место в составе. Сезон начнет с основой». Гомоляко о новичках «Металлурга» из Казахстана

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Никита Михайлис Максим Мухаметов Хоккей

Сергей Гомоляко высказался о новичках «Металлурга» из Казахстана.

В межсезонье в клуб перешли два форварда сборной страны – Никита Михайлис и Максим Мухаметов. 

– Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»?

– Михайлис – да, а Максу надо еще побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон КХЛ начнет с ней, – сообщил спортивный директор магнитогорцев. 

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2 комментария

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Семен Бабцов
Мухаметов молодец! Видно, что старается и получается. Предсезонку с гола начал.
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Magnit102
Михайлис конечно усиление,но 80-ть за что насыпали, Сергей?! По-моему лишнего.....И это не учитывая бонусы.....
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