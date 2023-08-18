Разин о «Северстали»: «Созрел для ухода за 2 месяца до окончания чемпионата. Понял, что стою на месте, хочется сделать шаг вперед»

Андрей Разин высказался об уходе с поста тренера «Северстали».

– Когда вы поняли, что ваши пути с «Северсталью» расходятся? Все-таки у команды амбиции – попасть в плей-офф, а вы всегда мечтали замахнуться на Кубок Гагарина.

– Я не то чтобы понял, а созрел для ухода за два месяца до окончания чемпионата.

У команды все наладилось и было хорошо. Но начинать новый сезон, а у тебя больше нет , , ... Из первых двух пятерок у тебя четыре человека уходят и нужно начинать все сначала.

Я понял, что стою на месте. Жизнь идет и хочется сделать шаг вперед, – сказал главный тренер « » .