Разин о «Северстали»: «Созрел для ухода за 2 месяца до окончания чемпионата. Понял, что стою на месте, хочется сделать шаг вперед»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Йоонас Няттинен Андрей Разин Илья Хохлов Якоб Стенквист Хоккей

Андрей Разин высказался об уходе с поста тренера «Северстали».

– Когда вы поняли, что ваши пути с «Северсталью» расходятся? Все-таки у команды амбиции – попасть в плей-офф, а вы всегда мечтали замахнуться на Кубок Гагарина.

– Я не то чтобы понял, а созрел для ухода за два месяца до окончания чемпионата.

У команды все наладилось и было хорошо. Но начинать новый сезон, а у тебя больше нет Няттинена, Стенквиста, Хохлова... Из первых двух пятерок у тебя четыре человека уходят и нужно начинать все сначала.

Я понял, что стою на месте. Жизнь идет и хочется сделать шаг вперед, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

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