Разин о «Северстали»: «Созрел для ухода за 2 месяца до окончания чемпионата. Понял, что стою на месте, хочется сделать шаг вперед»
Андрей Разин высказался об уходе с поста тренера «Северстали».
– Когда вы поняли, что ваши пути с «Северсталью» расходятся? Все-таки у команды амбиции – попасть в плей-офф, а вы всегда мечтали замахнуться на Кубок Гагарина.
– Я не то чтобы понял, а созрел для ухода за два месяца до окончания чемпионата.
У команды все наладилось и было хорошо. Но начинать новый сезон, а у тебя больше нет Няттинена, Стенквиста, Хохлова... Из первых двух пятерок у тебя четыре человека уходят и нужно начинать все сначала.
Я понял, что стою на месте. Жизнь идет и хочется сделать шаг вперед, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.
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