Церемония прощания с Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене»

Церемония прощания с Родионом Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене».

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Прощание с Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа.

Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится на льду «Уфа-Арены». Вход со стороны улицы Цюрупы.



Начало церемонии в 8:00 по уфимскому времени. Она продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.



Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка», – говорится в сообщении « ».

«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга