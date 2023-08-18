Церемония прощания с Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене»

Теги Салават Юлаев Уфа-Арена КХЛ Родион Амиров Хоккей

Церемония прощания с Родионом Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене».

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Прощание с Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа.

Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится на льду «Уфа-Арены». Вход со стороны улицы Цюрупы.

Начало церемонии в 8:00 по уфимскому времени. Она продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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3 комментария

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Александр Чижов
Небесная лига чемпионов Локо Черепанов Амиров храни их бог
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Archi Muha
С 8 ми до 11 Ти, мне кажется что это мало. Не все успеют, попрощаться.
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Ралина Силякова
У меня нет слов, одни эмоции 😔😔😔😔😔😔😔😔Он был один такой позитивным 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔Родион Амиров Помним 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔Я Болельщица ХК Ак Барса-Эта новость для меня повергла в шок😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔Родион Амиров будет всегда в сердцах каждого из нас 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔Зелёные братья из Уфы, у горя нет цветов😔😔😔😔😔😔😔😔😔Родные, близкие и болельщики Салавата Юлаева-Крепитесь дорогие 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔❤️💚🤝💙💚
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