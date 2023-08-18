Церемония прощания с Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене»
Церемония прощания с Родионом Амировым пройдет 21 августа на «Уфа-Арене».
21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.
«Прощание с Родионом Амировым состоится в понедельник, 21 августа.
Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится на льду «Уфа-Арены». Вход со стороны улицы Цюрупы.
Начало церемонии в 8:00 по уфимскому времени. Она продлится до 11:00. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Родион Амиров будет похоронен в Ишимбайском районе, с. Богдановка», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».
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