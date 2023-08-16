Овечкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Если решит вернуться, конечно, его возьмут. Он придаст уверенности команде. Для молодых ребят это станет большим событием»

Теги Спартак болельщики Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний Ковальчук является воспитанником московского клуба. Нападающий не играет с сезона-2020/21.

– Илья Ковальчук мог бы заявиться в состав «Спартака»? Это реально?

– Все зависит от него, хочет ли он этого. Человек добился всего в хоккее, сейчас он должен наслаждаться жизнью.

Если решит вернуться, конечно, его возьмут в «Спартак». Кови придаст уверенности команде. Для молодых ребят и для болельщиков красно-белых это станет большим событием, – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Теперь вообще каждая реплика Овечкина будет отдельной новостью публиковаться?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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