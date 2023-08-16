Овечкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Если решит вернуться, конечно, его возьмут. Он придаст уверенности команде. Для молодых ребят это станет большим событием»

Александр Овечкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний Ковальчук является воспитанником московского клуба. Нападающий не играет с сезона-2020/21.

– мог бы заявиться в состав « »? Это реально?

– Все зависит от него, хочет ли он этого. Человек добился всего в хоккее, сейчас он должен наслаждаться жизнью.

Если решит вернуться, конечно, его возьмут в «Спартак». Кови придаст уверенности команде. Для молодых ребят и для болельщиков красно-белых это станет большим событием, – сказал нападающий « » .

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