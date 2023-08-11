Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Такой вариант возможен, почему нет? Если он изъявит желание, то поговорим»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов считает возможным вариант с приходом Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий является воспитанником московского клуба. Он не играет с сезона-2020/21.

«Мы ждем, если вернется – поговорим, без проблем. Он же сказал, что ему четыре недели надо [на подготовку].

Такой вариант возможен, почему нет? Все будет от него зависеть.

Полезен ли он будет «Спартаку? Он игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то поговорим», – сказал главный тренер красно-белых. 

Ковальчук о том, сыграет ли за «Спартак»: «Посмотрим. Ничего не будем загадывать. В клуб пришел хороший тренер, набрали сильных ребят»

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