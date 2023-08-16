Овечкин назвал Кузнецова главным модником «Вашингтона»: «У него все бренды есть. А я уже перешел тот возраст, когда это нужно было»

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Том Уилсон стиль Хоккей

Александр Овечкин назвал Евгения Кузнецова главным модником «Вашингтона».

– Кто самый модный в команде?

– Я думаю, Кузя [Евгений Кузнецов], потому что у него все бренды есть. Кузя, [Том] Уилсон.

А у меня все спокойно. Я уже перешел тот возраст, когда нужно было быть модным, красивым. У меня все нормально, – сказал 37-летний Овечкин со смехом.

Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»

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