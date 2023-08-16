Овечкин об интернете: «В 12-13 лет бомбил сообщениями вроде «Динамо» – чемпион». Страничка загружалась 10 минут»

Александр Овечкин рассказал о том, как в детстве писал комментарии в интернете.

– В юности выходили на динамовскую гостевую и общались с болельщиками. А сейчас в интернете вы пишете комментарии инкогнито, под левым ником?

– Такого нет. А раньше, когда я был фанатом, то писал на форумах. Помните, тогда еще страничка загружалась 10 минут. Я там бомбил сообщениями вроде « » – чемпион». Мне было 12-13 лет (1997-1998 годы, прим. Sports.ru).

– А под статьи заходите почитать комментарии болельщиков о себе?

– Интересно почитать. Но все равно, как ни крути, раньше было иначе. Ты провел матч – и сразу заходишь на динамовскую гостевую книгу. А что там написали про игру? А про хоккеистов? Хвалят? Ругают?

Тогда я читал все подряд. А нынешние комментарии фанатов – эхо тех гостевых, – сказал капитан « ».