Овечкин о линии одежды OVIGR8: «Это первый шаг. Все должно быть на высшем уровне, я не хочу делать провальные бизнес‑проекты»
Александр Овечкин рассказал о своей линии одежды под брендом OVIGR8.
«Мы сейчас только открыли нашу линию одежды. Это только первый шаг. В будущем посмотрим.
Опять же, если ты делаешь какие‑то вещи, они должны быть на высшем уровне, потому что я не хочу делать бизнес‑проекты, которые провалятся, а фамилия окажется ниже пола.
Надо, чтобы не было плохих отзывов», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»
Кстати, еще одну восьмерку забыли.
Но вот чёт с названием как-то не очень идея, намешать два прозвища в одно. Звучит как звук от трактора,, который не завёлся с первого раза.
Лучше уж ограничился более лаконичным Ovi8.
А то OVIGR8 выглядит как рандомный ник)