Овечкин о линии одежды OVIGR8: «Это первый шаг. Все должно быть на высшем уровне, я не хочу делать провальные бизнес‑проекты»

Александр Овечкин рассказал о своей линии одежды под брендом OVIGR8.

«Мы сейчас только открыли нашу линию одежды. Это только первый шаг. В будущем посмотрим.

Опять же, если ты делаешь какие‑то вещи, они должны быть на высшем уровне, потому что я не хочу делать бизнес‑проекты, которые провалятся, а фамилия окажется ниже пола.

Надо, чтобы не было плохих отзывов», – сказал капитан « ».

Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»