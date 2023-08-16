Овечкин о линии одежды OVIGR8: «Это первый шаг. Все должно быть на высшем уровне, я не хочу делать провальные бизнес‑проекты»

Теги Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ Матч ТВ стиль Хоккей

Александр Овечкин рассказал о своей линии одежды под брендом OVIGR8.

«Мы сейчас только открыли нашу линию одежды. Это только первый шаг. В будущем посмотрим.

Опять же, если ты делаешь какие‑то вещи, они должны быть на высшем уровне, потому что я не хочу делать бизнес‑проекты, которые провалятся, а фамилия окажется ниже пола.

Надо, чтобы не было плохих отзывов», – сказал капитан «Вашингтона». 

Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»

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10 комментариев

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Дмитрий
Отличный проект. Создатель плештим, продающий одежду в России будет платить налог в Омерике))
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Den_94
Ответ VictorVallecano
Уже по одному лишь названию понятно, что проект обречен на провал.
Пасаны расходимся, тут большой спец VictorVallecano определяет успех франшизы только по названию, остальным ловить нечего
+9
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Wayne Gretzky 99
Похоже на никнейм какой-то.
Кстати, еще одну восьмерку забыли.
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rdyabin@icloud.com
Отличный коврик перед дверью ноги вытирать будет.
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-2
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blooooomka
Как по мне, проет чисто по названию провальный и колхозный)))
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A.G
Ответ Wayne Gretzky 99
Похоже на никнейм какой-то. Кстати, еще одну восьмерку забыли.
по англ читается Ovi Great
+2
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Maxim Shumov
А логотип путинтим то на одежде будет?
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Montenegro Serbian
Про саму одежду ничего писать не буду. Тут всё-таки надо смотреть на фасон, дизайн, пошив. Допускаю что может быть что-то неплохое.
Но вот чёт с названием как-то не очень идея, намешать два прозвища в одно. Звучит как звук от трактора,, который не завёлся с первого раза.
Лучше уж ограничился более лаконичным Ovi8.
А то OVIGR8 выглядит как рандомный ник)
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