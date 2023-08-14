Ковальчук о возвращении в «Спартак»: «Загадывать не буду – посмотрим. Желаю клубу удачи в этом сезоне»

Илья Ковальчук допустил возвращение в «Спартак».

– Впечатлило видео, как вы катитесь на доске по волнам. И написали еще, что в первый раз так гоняете на вейкборде. Сложно ли ловить баланс?

– Первый раз был во вторник, а в пятницу – второй. Очень понравилось. Это так видео снято, что вас впечатлило. Но секунд 20 у меня получилось без поддержки самому удержаться на волнах.

– Это показывает, что вы в отличной форме.

– Нет, просто у меня есть небольшая сноровка. Все-таки спортом занимаюсь всю жизнь.

– уже отреагировал на новость « », когда вы сказали: «Мне нужно четыре недели, чтобы войти в форму». Главный тренер « » заметил: «Если Илья готов, то мы были бы рады». То есть вас ждут!

– Да, мы в пятницу виделись, общались. Желаю «Спартаку» удачи в этом сезоне. А о своем возвращении загадывать не буду – посмотрим.

– Но мы все рассчитали! 25 декабря 2020 года вы подписали контракт с «Авангардом», а в конце апреля уже выиграли Кубок Гагарина с омским клубом. Может, и со «Спартаком» подписаться ближе к дедлайну? К чему играть целый сезон?

– Ну зачем мы сейчас об этом будем рассуждать? Давайте поговорим о настоящем, – сказал 40-летний олимпийский чемпион.