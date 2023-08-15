ЦСКА скорректировал заявление о бане Федотова: «Представляется абсурдной ситуация, когда ИИХФ, отстранившая Россию, настаивает на распространении юрисдикции на наш чемпионат»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА скорректировал заявление об отстранении Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Изначально клуб в своем заявлении сообщил, что будет оспаривать решение ИИХФ в международных инстанциях. Позже заявление было изменено.

Теперь на сайте ЦСКА говорится, что клуб оставляет за собой право обратиться за защитой своих интересов и интересов игрока в уполномоченные инстанции.

«Хоккейный клуб ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным. 

Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат.

Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ

После изучения всех материалов, клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции», – говорится в скорректированном заявлении клуба. 

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21 комментарий

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s_h_a_m_a_n
Договариваться не собираются по ходу.)
Интересно в какие инстанции обращаться собрались? МосГорСуд?
+42
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Madcomposer
В спортлото
+16
-2
+14
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Nick
Представляется абсурдным, что говорящие головы из ЦСКА не понимают разницы между отстранением и исключением.
Впрочем, они планомерно движутся от первого ко второму.
+13
-1
+12
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Jeff Lebowski
https://www.youtube.com/watch?v=L4Jsij6eLsA
+3
0
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RBChannel
Ответ s_h_a_m_a_n
Договариваться не собираются по ходу.) Интересно в какие инстанции обращаться собрались? МосГорСуд?
Арбитраж + CAS. Как решит CAS, так и будет. Кас будет рассматривать имел ли право ЦСКА подписать контракт с Федотовым. Если имел, то решение международной федерации будет отменено.
+4
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Doronya
Лихие 90-е
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хОКкейный батя
уполномоченные инстанции это решение басмвнного суда?
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Федя Букин
До основанья, а затем ... 😣
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catcher69
Ответ s_h_a_m_a_n
Договариваться не собираются по ходу.) Интересно в какие инстанции обращаться собрались? МосГорСуд?
а куда жы ещё ???
+2
-1
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RBChannel
Ответ Ярик01
Срок дисквала заканчивается в конце этого года, а контракт с клубом НХЛ действителен на весь сезон НХЛ 2023/24.
И что? Если Федотов его откажется исполнять и разорвет. Когда он будет играть? Это же этот сезон?:))
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Ярик01
Ответ RBChannel
Срок дисквалификации когда у него заканчивается?
Срок дисквала заканчивается в конце этого года, а контракт с клубом НХЛ действителен на весь сезон НХЛ 2023/24.
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RBChannel
Ответ Ярик01
А эта выдумка откуда, если ФХР против был уже месяц назад и будет 100% сейчас, получив нужное от ИИХФ ) https://fhr.ru/news/item/102191/
Срок дисквалификации когда у него заканчивается?
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Ярик01
Ответ RBChannel
Ну, вот там и разберутся куда подавать. Я не юрист. Ясно одно, что подавать будут. Даже если проиграют дело, то Федотов все равно сможет играть за ЦСКА в этом сезоне.
А эта выдумка откуда, если ФХР против был уже месяц назад и будет 100% сейчас, получив нужное от ИИХФ )
https://fhr.ru/news/item/102191/
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RBChannel
Ответ Ярик01
В арбитраж какой организации или какого суда? )) Откуда у тебя плюс зафантазировался, решение дисциплинарного комитета ИИХФ оспаривается только в CAS.
Ну, вот там и разберутся куда подавать. Я не юрист. Ясно одно, что подавать будут. Даже если проиграют дело, то Федотов все равно сможет играть за ЦСКА в этом сезоне.
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Ярик01
Ответ RBChannel
Арбитраж + CAS. Как решит CAS, так и будет. Кас будет рассматривать имел ли право ЦСКА подписать контракт с Федотовым. Если имел, то решение международной федерации будет отменено.
В арбитраж какой организации или какого суда? ))
Откуда у тебя плюс зафантазировался, решение дисциплинарного комитета ИИХФ оспаривается только в CAS.
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Беня_Финитас
Представляется абсурдной ситуация, когда ИИХФ, отстранившая Россию ... и дальше можно поставить точку . Но ничего , до Федотова радостно жили в этом абсурде , зигуя и мечтая развить хоккей на полях Пакистана и Непала до небывалых высот . Чего же теперь вспомнили об абсурдности ? Надо в ней в абсурдности дальше радостно и счастливо жить и благодарить за возможность находиться в ней сейчас и в будущем .
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Дмитрий9779
CAS,такими писульками ничего не решить.
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Антон
#######, #### твою, а ну иди сюда...
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