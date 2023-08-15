ЦСКА скорректировал заявление о бане Федотова: «Представляется абсурдной ситуация, когда ИИХФ, отстранившая Россию, настаивает на распространении юрисдикции на наш чемпионат»
ЦСКА скорректировал заявление об отстранении Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Изначально клуб в своем заявлении сообщил, что будет оспаривать решение ИИХФ в международных инстанциях. Позже заявление было изменено.
Теперь на сайте ЦСКА говорится, что клуб оставляет за собой право обратиться за защитой своих интересов и интересов игрока в уполномоченные инстанции.
«Хоккейный клуб ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным.
Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат.
Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ.
После изучения всех материалов, клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции», – говорится в скорректированном заявлении клуба.
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Интересно в какие инстанции обращаться собрались? МосГорСуд?
Впрочем, они планомерно движутся от первого ко второму.
https://fhr.ru/news/item/102191/
Откуда у тебя плюс зафантазировался, решение дисциплинарного комитета ИИХФ оспаривается только в CAS.