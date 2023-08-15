ЦСКА скорректировал заявление о бане Федотова: «Представляется абсурдной ситуация, когда ИИХФ, отстранившая Россию, настаивает на распространении юрисдикции на наш чемпионат»

ЦСКА скорректировал заявление об отстранении Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Изначально клуб в своем заявлении сообщил, что будет оспаривать решение ИИХФ в международных инстанциях. Позже заявление было изменено.

Теперь на сайте ЦСКА говорится, что клуб оставляет за собой право обратиться за защитой своих интересов и интересов игрока в уполномоченные инстанции.

«Хоккейный клуб ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным.

Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат.

Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов , которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с .

После изучения всех материалов, клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции», – говорится в скорректированном заявлении клуба.

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