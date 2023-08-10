Кузнецов о ситуации с Федотовым: «Этот случай войдет в историю. Как русский скажу, что он мог бы заиграть в «Филадельфии»

Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря в чемпионате еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

— Вас лично зацепило то, что произошло с вратарем Федотовым?

— Да, этот случай войдет в историю. Уникальный момент! Пожелаю ему хоккейного счастья и удачи, чтобы он наконец‑то играл в хоккей и наслаждался им. Потому что хоккей — все, что мы умеем в этой жизни. Это наша жизнь.

Дай бог, у него все сложится хорошо и проблемы останутся позади. А впереди только долгий хоккей.

— Мог бы Федотов заиграть в «Филадельфии»?

— Я не знаю, сложно судить. Но как русский скажу, что , конечно, мог бы. Почему нет? Думаю, многие бы смогли заиграть, — сказал форвард «Вашингтона».