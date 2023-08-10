Кузнецов о ситуации с Федотовым: «Этот случай войдет в историю. Как русский скажу, что он мог бы заиграть в «Филадельфии»
Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.
КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря в чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
— Вас лично зацепило то, что произошло с вратарем Федотовым?
— Да, этот случай войдет в историю. Уникальный момент! Пожелаю ему хоккейного счастья и удачи, чтобы он наконец‑то играл в хоккей и наслаждался им. Потому что хоккей — все, что мы умеем в этой жизни. Это наша жизнь.
Дай бог, у него все сложится хорошо и проблемы останутся позади. А впереди только долгий хоккей.
— Мог бы Федотов заиграть в «Филадельфии»?
— Я не знаю, сложно судить. Но как русский скажу, что Федотов, конечно, мог бы. Почему нет? Думаю, многие бы смогли заиграть, — сказал форвард «Вашингтона».
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