Кузнецов о ситуации с Федотовым: «Этот случай войдет в историю. Как русский скажу, что он мог бы заиграть в «Филадельфии»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Иван Федотов Хоккей

Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря в чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

— Вас лично зацепило то, что произошло с вратарем Федотовым?

— Да, этот случай войдет в историю. Уникальный момент! Пожелаю ему хоккейного счастья и удачи, чтобы он наконец‑то играл в хоккей и наслаждался им. Потому что хоккей — все, что мы умеем в этой жизни. Это наша жизнь.

Дай бог, у него все сложится хорошо и проблемы останутся позади. А впереди только долгий хоккей.

— Мог бы Федотов заиграть в «Филадельфии»?

— Я не знаю, сложно судить. Но как русский скажу, что Федотов, конечно, мог бы. Почему нет? Думаю, многие бы смогли заиграть, — сказал форвард «Вашингтона».

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3 комментария

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42mk@
А мог бы и не заиграть
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Алексей Панин
Ответ 42mk@
А мог бы и не заиграть
он так и сказал
0
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