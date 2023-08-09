Ковальчук о ситуации с Федотовым: «Главное, чтобы это не обратилось тем, что молодежь будет убегать с российскими контрактами в Америку»

Теги ЦСКА Спартак Филадельфия Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Вегас Иван Федотов Матч ТВ Иван Морозов Хоккей

Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

– Как вы думаете, чем может разрешиться ситуация вокруг Ивана Федотова?

– Я не знаю. Это очень сложный вопрос, который для меня пока выглядит тупиковым.

Обычно клубы КХЛ договариваются с клубами НХЛ. Вот сейчас Ваня Морозов вернулся в «Спартак» из «Вегаса» на аренду, еще приехал молодой парень из «Каролины». И надо знать желание самого хоккеиста.

Но если есть контракт перед «Филадельфией», и они хотят его видеть, то будет очень сложно разрешить вопрос. Посмотрим…

Самое главное, чтобы это не обратилось тем, что огромное количество молодых пацанов будут убегать с российскими контрактами в Америку, – сказал Ковальчук.

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2 комментария

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Антон
Да неужели, кто-то что-то начал подозревать
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+2
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music35930
Вдруг все вспомнили Малкина, Федорова, Бурэ и прочих… ))
0
0
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