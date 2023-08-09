Ковальчук о ситуации с Федотовым: «Главное, чтобы это не обратилось тем, что молодежь будет убегать с российскими контрактами в Америку»

Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

– Как вы думаете, чем может разрешиться ситуация вокруг ?

– Я не знаю. Это очень сложный вопрос, который для меня пока выглядит тупиковым.

Обычно клубы КХЛ договариваются с клубами НХЛ. Вот сейчас Ваня Морозов вернулся в « » из « » на аренду, еще приехал молодой парень из «Каролины». И надо знать желание самого хоккеиста.

Но если есть контракт перед «Филадельфией», и они хотят его видеть, то будет очень сложно разрешить вопрос. Посмотрим…

Самое главное, чтобы это не обратилось тем, что огромное количество молодых пацанов будут убегать с российскими контрактами в Америку, – сказал Ковальчук.