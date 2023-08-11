ИИХФ сделает заявление о контракте Федотова с ЦСКА 14 августа

ИИХФ вынесет решение по контракту Ивана Федотова с ЦСКА 14 августа.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея .

«Заявление Международной федерации хоккея по будет в понедельник», – сказал Тардиф.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .