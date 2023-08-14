Овечкин о Федотове и отношениях НХЛ с КХЛ: «Сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей»
Александр Овечкин сказал, что не вникал в ситуацию Ивана Федотова.
Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
– Как вы оцениваете отношения НХЛ с российским хоккеем через призму ситуации с вратарем Иваном Федотовым?
– Здесь сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей, – сказал капитан «Вашингтона».
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