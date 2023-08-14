Овечкин о Федотове и отношениях НХЛ с КХЛ: «Сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей»

Теги ЦСКА Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Александр Овечкин сказал, что не вникал в ситуацию Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

– Как вы оцениваете отношения НХЛ с российским хоккеем через призму ситуации с вратарем Иваном Федотовым?

– Здесь сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей, – сказал капитан «Вашингтона».

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?»: «Нет, а зачем?»

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7 комментариев

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vdksjs
Песков стайл
+21
-2
+19
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artem klishin
это потому что ещё депутатом не стал. через 5 годиков во всё вникнет
+11
-4
+7
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_Абырвалг_
Дипломатично ушёл от ответа !
+6
-1
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paster_bibo
Ответ artem klishin
это потому что ещё депутатом не стал. через 5 годиков во всё вникнет
Ну ты то уже стал депутатом и давно во все вник?
+2
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Mi4eL
никто не знает )))
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