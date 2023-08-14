Овечкин о Федотове и отношениях НХЛ с КХЛ: «Сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей»

Александр Овечкин сказал, что не вникал в ситуацию Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

– Как вы оцениваете отношения НХЛ с российским хоккеем через призму ситуации с вратарем ?

– Здесь сложная ситуация, я в нее не вникал и не знаю всех подробностей, – сказал капитан « ».

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?»: «Нет, а зачем?»