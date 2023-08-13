Иван Демидов: «В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У него меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира»
Хоккеист Иван Демидов сообщил, что ассоциирует себя с Криштиану Роналду.
– В споре Роналду или Месси вы на стороне Криша?
– Да. В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У меня нет огромного таланта. Все, что у меня есть, пришло через работу.
Большого таланта в себе не вижу – все через пахоту. Только через оттачивание действий можно добиться результата. Мне больше нравится Роналду.
Месси можно сравнить с Макдэвидом. Человек проходит один пятерых, и ты думаешь: как же он легко все делает!
У Роналду меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Месси пахал не меньше Роналду. Если бы он этого не делал, закончил бы в 30 и не было бы лучшего турнира в карьере в 35