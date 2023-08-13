Иван Демидов: «В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У него меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира»

Хоккеист Иван Демидов сообщил, что ассоциирует себя с Криштиану Роналду.

– В споре Роналду или Месси вы на стороне ?

– Да. В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с . У меня нет огромного таланта. Все, что у меня есть, пришло через работу.

Большого таланта в себе не вижу – все через пахоту. Только через оттачивание действий можно добиться результата. Мне больше нравится Роналду.

Месси можно сравнить с . Человек проходит один пятерых, и ты думаешь: как же он легко все делает!

У Роналду меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.

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