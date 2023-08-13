Иван Демидов: «В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У него меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира»

Теги СКА Криштиану Роналду Лионель Месси КХЛ Коннор Макдэвид Спорт-Экспресс Иван Демидов Хоккей

Хоккеист Иван Демидов сообщил, что ассоциирует себя с Криштиану Роналду.

– В споре Роналду или Месси вы на стороне Криша?

– Да. В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У меня нет огромного таланта. Все, что у меня есть, пришло через работу.

Большого таланта в себе не вижу – все через пахоту. Только через оттачивание действий можно добиться результата. Мне больше нравится Роналду.

Месси можно сравнить с Макдэвидом. Человек проходит один пятерых, и ты думаешь: как же он легко все делает!

У Роналду меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира, – сказал 17-летний нападающий СКА Демидов.

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12 комментариев

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кто-то
Талант талант талант - может, хватит обесценивать работу Месси над собой?
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Bazilic
Опять эти сказки
Месси пахал не меньше Роналду. Если бы он этого не делал, закончил бы в 30 и не было бы лучшего турнира в карьере в 35
+11
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Иван Новиков
Классная была передача Музобоз.
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ кто-то
Талант талант талант - может, хватит обесценивать работу Месси над собой?
Ага, лежал на печке, пока не стукнуло 35 и не пришло время выдать один из лучших перформансов в истории ЧМ🙃
+5
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Andrew Kolevatykh
Ответ кто-то
Талант талант талант - может, хватит обесценивать работу Месси над собой?
Ровно то же самое про принижение таланта Роналду. Невилл тоже работал всю карьеру больше других, но не стал звездой уровня Роналду
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Bazilic
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Так он и закончил в 30, просрав 2 финала Чили. Или даже в 29. Потом ФИФА придумала сказку Дисней.
Ага, а Копу кто придумал?)
+6
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AF007
Когда-нибудь все узнают, что за фоточками из тренажерки не стояло ничего, кроме обмана
+2
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greatst
Ответ кто-то
Талант талант талант - может, хватит обесценивать работу Месси над собой?
Естественно месси тоже пахарь, но уровень природногл футбольного таланта у него на запредельном уровне. У кр7 талант ниже, поэтому ему пришлось выкрутить скилл «трудолюбие» на максимум)
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