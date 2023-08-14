Илья Ковальчук: «Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке. Огромное усиление для ЦСКА, если он будет играть в КХЛ»

Илья Ковальчук высказался о возвращении Ивана Федотва в ЦСКА.

– Чего вы ждете от старта чемпионата КХЛ? Каким получится матч ЦСКА – «Ак Барс»?

– Фаворитов тут нет. Первый матч сезона, эмоции. Конечно, это не седьмая игра финала, когда победил ЦСКА.

Говорить о реванше в матче открытия нельзя. Тут победит сильнейший, иначе не скажешь. Но я болею за Радула ( – Sports.ru).

– Казань к тому же подписала контракт с Евгением Свечниковым. А еще туда пришли Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров – сумасшедший состав!

– Но и в ЦСКА сильная команда. Тем более вернулся. Не знаю, что у него разрешится с контрактом. Однако если он будет играть в КХЛ – то это огромное усиление для армейцев.

– После года простоя можно играть нормально?

– Думаю, наоборот – сейчас Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке.

– А если Международная федерация хоккея (ИИХФ) отдаст права на вратаря в «Филадельфию»?

– Посмотрим. Это уже у Федотова спросите, – сказал олимпийский чемпион.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.