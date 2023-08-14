Илья Ковальчук: «Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке. Огромное усиление для ЦСКА, если он будет играть в КХЛ»
Илья Ковальчук высказался о возвращении Ивана Федотва в ЦСКА.
– Чего вы ждете от старта чемпионата КХЛ? Каким получится матч ЦСКА – «Ак Барс»?
– Фаворитов тут нет. Первый матч сезона, эмоции. Конечно, это не седьмая игра финала, когда победил ЦСКА.
Говорить о реванше в матче открытия нельзя. Тут победит сильнейший, иначе не скажешь. Но я болею за Радула (Александра Радулова – Sports.ru).
– Казань к тому же подписала контракт с Евгением Свечниковым. А еще туда пришли Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров – сумасшедший состав!
– Но и в ЦСКА сильная команда. Тем более Иван Федотов вернулся. Не знаю, что у него разрешится с контрактом. Однако если он будет играть в КХЛ – то это огромное усиление для армейцев.
– После года простоя можно играть нормально?
– Думаю, наоборот – сейчас Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке.
– А если Международная федерация хоккея (ИИХФ) отдаст права на вратаря в «Филадельфию»?
– Посмотрим. Это уже у Федотова спросите, – сказал олимпийский чемпион.
Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
2 комментария