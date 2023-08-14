Илья Ковальчук: «Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке. Огромное усиление для ЦСКА, если он будет играть в КХЛ»

Теги Ак Барс ЦСКА Филадельфия Илья Ковальчук Александр Радулов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о возвращении Ивана Федотва в ЦСКА.

– Чего вы ждете от старта чемпионата КХЛ? Каким получится матч ЦСКА – «Ак Барс»?

– Фаворитов тут нет. Первый матч сезона, эмоции. Конечно, это не седьмая игра финала, когда победил ЦСКА.

Говорить о реванше в матче открытия нельзя. Тут победит сильнейший, иначе не скажешь. Но я болею за Радула (Александра Радулова – Sports.ru).

– Казань к тому же подписала контракт с Евгением Свечниковым. А еще туда пришли Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров – сумасшедший состав!

– Но и в ЦСКА сильная команда. Тем более Иван Федотов вернулся. Не знаю, что у него разрешится с контрактом. Однако если он будет играть в КХЛ – то это огромное усиление для армейцев.

– После года простоя можно играть нормально?

– Думаю, наоборот – сейчас Федотов так соскучился по хоккею, что будет как лев в клетке.

– А если Международная федерация хоккея (ИИХФ) отдаст права на вратаря в «Филадельфию»?

– Посмотрим. Это уже у Федотова спросите, – сказал олимпийский чемпион.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный хоккеистом после завершения службы в армии. НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

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2 комментария

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Назар Игорь
Лев в клетке! Точнее не скажешь. И прутья в красно-синих цветах.
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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