«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass увеличились более чем вдвое с момента его прихода». Владелец «Интер Майами» о Лео

Теги МЛС Лионель Месси телевидение Интер Майами Apple Хорхе Мас Футбол

Владелец «Интер Майами» рассказал, какой эффект оказало подписание Лионеля Месси.

«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass на Apple TV увеличились более чем вдвое с тех пор, как к нам присоединился Месси.

Кроме того, доля зрителей испаноязычного сегмента подписки превысила 50% [от общего числа зрителей] и продолжает расти», – написал Хорхе Мас.

MLS Season Pass – вид подписки на Apple TV, позволяющий смотреть матчи команд МЛС в прямом эфире. Месси присоединился к «Интер Майами» в июле этого года. 

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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8 комментариев

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rigobersong
Лучший игрок в истории!:))
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<~Inter~>
главное ведь удержать их и после Месси
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pit4er
Про эффект от раздачи бесплатных подписок пользователям T-Mobile умолчал) И в американцах есть что-то наше, зенитовское)
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Ярик01
Не очень понятно, если MLS заканчивается в октябре (в плей-офф с крайне высокой вероятностью не выйдут) нафига покупать MLS Season Pass, а не месячные
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vwzx8mx5vh
Ответ <~Inter~>
главное ведь удержать их и после Месси
Прежде чем удержать надо раскрутить)
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encaro_one
Ответ Ярик01
Не очень понятно, если MLS заканчивается в октябре (в плей-офф с крайне высокой вероятностью не выйдут) нафига покупать MLS Season Pass, а не месячные
Это название такое, так помесячно можно платить.
Всего лишь 7 баксов в месяц или 49 в год.
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