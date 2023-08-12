«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass увеличились более чем вдвое с момента его прихода». Владелец «Интер Майами» о Лео

Владелец «Интер Майами» рассказал, какой эффект оказало подписание Лионеля Месси.

«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass на Apple TV увеличились более чем вдвое с тех пор, как к нам присоединился Месси.

Кроме того, доля зрителей испаноязычного сегмента подписки превысила 50% [от общего числа зрителей] и продолжает расти», – написал Хорхе Мас.

MLS Season Pass – вид подписки на Apple TV, позволяющий смотреть матчи команд МЛС в прямом эфире. Месси присоединился к « » в июле этого года.

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)

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