«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass увеличились более чем вдвое с момента его прихода». Владелец «Интер Майами» о Лео
Владелец «Интер Майами» рассказал, какой эффект оказало подписание Лионеля Месси.
«Эффект Месси реален! Количество подписчиков MLS Season Pass на Apple TV увеличились более чем вдвое с тех пор, как к нам присоединился Месси.
Кроме того, доля зрителей испаноязычного сегмента подписки превысила 50% [от общего числа зрителей] и продолжает расти», – написал Хорхе Мас.
MLS Season Pass – вид подписки на Apple TV, позволяющий смотреть матчи команд МЛС в прямом эфире. Месси присоединился к «Интер Майами» в июле этого года.
Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)
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