«Месси в «Интер Майами» – история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи». Игрок «Трактора» Хэмилтон о Лео

Роберт Хэмилтон рассказал о влиянии Лионеля Месси на футбол в Северной Америке.

– Еще в команде говорят, что вы хорошо играете в футбол, занимались им в детстве.

– Я точно играю в футбол не так хорошо. Недавно в «Тракторе» мы играли два-три часа, я сильно натер ноги и чувствовал себя не лучшим образом.

Я занимался им в детстве, но в Европе и России футбол на гораздо более серьезном уровне, чем у нас дома.

Национальные сборные Северной Америки играют хорошо, но детский футбол не так развит.

– Но футбол становится все более популярным в Северной Америке?

– Да.

Переход Месси в «Интер Майами» – это большая история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи.

Люди сейчас платят большие деньги, чтобы увидеть его на поле.

Действительно, футбол становится популярнее в Северной Америке, – сказал канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.

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