«Месси в «Интер Майами» – история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи». Игрок «Трактора» Хэмилтон о Лео
Роберт Хэмилтон рассказал о влиянии Лионеля Месси на футбол в Северной Америке.
– Еще в команде говорят, что вы хорошо играете в футбол, занимались им в детстве.
– Я точно играю в футбол не так хорошо. Недавно в «Тракторе» мы играли два-три часа, я сильно натер ноги и чувствовал себя не лучшим образом.
Я занимался им в детстве, но в Европе и России футбол на гораздо более серьезном уровне, чем у нас дома.
Национальные сборные Северной Америки играют хорошо, но детский футбол не так развит.
– Но футбол становится все более популярным в Северной Америке?
– Да.
Переход Месси в «Интер Майами» – это большая история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи.
Люди сейчас платят большие деньги, чтобы увидеть его на поле.
Действительно, футбол становится популярнее в Северной Америке, – сказал канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Арабы могут хоть триллион всадить, но по итогу на клубном чемпионате мира будут пускать 4-5 от Сити/Реала. А потом арабам футбол надоест и все дружным караваном с баблом потянутся обратно в Европу.
Что делать то? Верните мне мое счастье)
Теперь понятно почему не может договорится о новом контракте в мерсе