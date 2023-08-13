«Месси в «Интер Майами» – история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи». Игрок «Трактора» Хэмилтон о Лео

Теги Трактор МЛС Лионель Месси КХЛ Интер Майами Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон рассказал о влиянии Лионеля Месси на футбол в Северной Америке.

– Еще в команде говорят, что вы хорошо играете в футбол, занимались им в детстве.

– Я точно играю в футбол не так хорошо. Недавно в «Тракторе» мы играли два-три часа, я сильно натер ноги и чувствовал себя не лучшим образом.

Я занимался им в детстве, но в Европе и России футбол на гораздо более серьезном уровне, чем у нас дома.

Национальные сборные Северной Америки играют хорошо, но детский футбол не так развит.

– Но футбол становится все более популярным в Северной Америке?

– Да.

Переход Месси в «Интер Майами» – это большая история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи.

Люди сейчас платят большие деньги, чтобы увидеть его на поле.

Действительно, футбол становится популярнее в Северной Америке, – сказал канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.

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8 комментариев

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AnMe
Спортс, мы не успеваем. «Обмываем» трофей Роналду и дискутируем на тему проигрыша Кейна, куда еще Месси пихаете, оставьте трафик на завтра.
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fbd
Ответ Фредерик Вассёр
Сколько не пиарьте USA и лилипута, время MLS прошло в десятых. Это десятилетие за Саудовской Аравией, нравится это кому-то или не нравится.
Это десятилетие за европейским футболом, как и прошлое, как и позапрошлое,как и поза…
Арабы могут хоть триллион всадить, но по итогу на клубном чемпионате мира будут пускать 4-5 от Сити/Реала. А потом арабам футбол надоест и все дружным караваном с баблом потянутся обратно в Европу.
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Oleg
Ребят, я на Никольской а мне говорят что трофей у кринжа товарищеский?
Что делать то? Верните мне мое счастье)
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Фредерик Вассёр
Сколько не пиарьте USA и лилипута, время MLS прошло в десятых. Это десятилетие за Саудовской Аравией, нравится это кому-то или не нравится.
Смотрю хайлайты Интера Майами после их матчей, а на Саудовскую Аравию вообще плевать. Так что, кому что интереснее; но однозначно всё не однозначно.
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onegin2007
Месси и трактор в заголовке, это ж надо.
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Фредерик Вассёр
Сколько не пиарьте USA и лилипута, время MLS прошло в десятых. Это десятилетие за Саудовской Аравией, нравится это кому-то или не нравится.
+4
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Роман
Не знал что сэр в тракторе подрабатывает,
Теперь понятно почему не может договорится о новом контракте в мерсе
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