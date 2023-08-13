Генменеджер «Каролины» о Свечникове: «Ожидаю, что он будет готов к началу сезона. Все идет точно по графику»

Теги травмы Каролина Дон Уодделл НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Генменеджер «Каролины» рассказал о восстановлении форварда Андрея Свечникова.

23-летний игрок получил повреждение правой передней крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона НХЛ. Хоккеист перенес операцию на колене. 

«Прошло почти 5 месяцев после операции, сейчас он катается индивидуально, без контакта. Шесть месяцев пройдет к открытию тренировочного лагеря в сентябре. Так что восстановление идет точно по графику, может быть, даже с опережением графика. 

Он хочет играть уже сейчас, но ясно, что мы будем осторожны. Октябрь важен, но остальные месяцы по ходу сезона еще важнее. Я ожидаю, что он будет готов к началу сезона», – сказал Дон Уодделл. 

Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)

 

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