Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)

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Андрей Свечников вошел в рейтинг вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ.

В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали крайних нападающих в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов.

Каждый выборщик называл до 10 кандидатов, баллы считались по схеме от 10 до 1. 

Первое место занял капитан «Оттавы» Брэди Ткачак с 99 баллами. Второе – Андрей СвечниковКаролина», 88 баллов), третье – Коул Кофилд («Монреаль», 72). 

Также в список вошли Мэттью Болди («Миннесота», 55), Лукас Рэймонд («Детройт», 52), Маттиас Маччелли («Аризона», 48) и Юрай Слафковски («Монреаль», 32). 

Джек Хьюз – 1-й в рейтинге центров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов, Бедард – 2-й, Штюцле – 3-й (NHL.com)

4 комментария

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ermol@y
С такой конкуренцией неудивительно, Свеч уже матерый игрок с почти 350 матчами в лиге
+4
0
+4
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Radik_2.0
Славкофски чем заслужил?)
+1
0
+1
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Maxim Shumov
Слабоватый нынче список
+1
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Вадим Сидоров
А будет рейтинг вингеров которые 3 года станут хуже??
0
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