Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)

Андрей Свечников вошел в рейтинг вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ.

В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали крайних нападающих в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов.

Каждый выборщик называл до 10 кандидатов, баллы считались по схеме от 10 до 1.

Первое место занял капитан «Оттавы» с 99 баллами. Второе – (« », 88 баллов), третье – («Монреаль», 72).

Также в список вошли Мэттью Болди (« », 55), Лукас Рэймонд («Детройт», 52), Маттиас Маччелли («Аризона», 48) и Юрай Слафковски («Монреаль», 32).

Джек Хьюз – 1-й в рейтинге центров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов, Бедард – 2-й, Штюцле – 3-й (NHL.com)