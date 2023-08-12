Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)
Андрей Свечников вошел в рейтинг вингеров, которые могут стать лучшими в НХЛ.
В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали крайних нападающих в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов.
Каждый выборщик называл до 10 кандидатов, баллы считались по схеме от 10 до 1.
Первое место занял капитан «Оттавы» Брэди Ткачак с 99 баллами. Второе – Андрей Свечников («Каролина», 88 баллов), третье – Коул Кофилд («Монреаль», 72).
Также в список вошли Мэттью Болди («Миннесота», 55), Лукас Рэймонд («Детройт», 52), Маттиас Маччелли («Аризона», 48) и Юрай Слафковски («Монреаль», 32).
Джек Хьюз – 1-й в рейтинге центров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 сезонов, Бедард – 2-й, Штюцле – 3-й (NHL.com)
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