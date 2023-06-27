Андрей Свечников о травме колена: «Восстановление идет хорошо, все по плану. Никаких осложнений»

Андрей Свечников рассказал о восстановлении после травмы.

Форвард не играет с 12 марта из-за травмы крестообразных связок.

«Восстановление идет хорошо, все по плану, я уже 3,5 месяца хожу в зал, работаю. Как раз таки в июле, 6-го числа должен выйти на лед. Никаких осложнений. Пока нахожусь в Казани, через неделю уже в Америку: надо там восстанавливаться, работать со своими врачами.

« » уступила «Флориде» в плей-офф? Хороший сезон, на самом деле, команда хорошо сыграла. В финале конференции вылетели, ничего страшного, бывает. А так, будем надеяться, что следующий будет еще лучше.

? Естественно, он хорошо сыграл: там были моменты, когда мы могли забивать, но не забивали. Он хорошо сыграл, но я бы не сказал, что это причина, из-за которой мы проиграли, есть другие причины. Они были сильнее нас, и нам еще чего-то не хватает. Будем искать причину в этом сезоне, и сейчас летом, надеюсь, найдем», – сказал нападающий «Каролины».