Форвард «Каролины» Свечников выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы крестообразной связки

Теги травмы Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.

«Харрикейнс» официально сообщили о том, что российскому хоккеисту предстоит перенести операцию на колене из-за повреждения правой передней крестообразной связки.

Таким образом, 22-летний форвард не сможет сыграть в оставшихся матчах регулярного чемпионата и плей-офф в нынешнем сезоне.

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл выразил уверенность, что Свечников полностью восстановится.

Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4). 

Свечников набрал 55 (23+32) очков при полезности «плюс 6» в 64 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 18:03.

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21 комментарий

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Илья Савчук
серьезная потеря для ураганов
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Vasilyev
Ответ Rodgeras
Такой молодой и уже такие травмы! Эдоровья!
Рвал этим летом, ничего приятного нет. Абсолютно может произойти с каждым. Тяжёлое восстановление. До сих чувствую недомогание в колене.
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Химик ЛГХЗ
Ответ Zeusss
На ровном месте тяжёлая травма, ну как так. Здоровья и скорейшей реабилитации.
Кресты всегда на ровном месте, как правило, в большинстве случаев😔
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HCBV
Ответ Марсель Объелся
В том году травма Андерсена, в этом году Свечников и Пачиоретти. Может Каролине стоит лоад менеджмент попробовать как в НБА, регулярку всё равно с запасом проходим
Свечников невезучий какой то именно к играм плей-офф, то с Овечкиным сотряс получил, с Харой потом сломался, третий раз уже плей-офф пропустит. И Андерсен такой же, весь сезон играет как плей-офф в лазарет
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gkrbv48ggm
Это потеря
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закрыт по беспределу
Хреново
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Adeen
Ох, мнять... Печально - пипец:(
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LeicesterCity
Здоровья
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LeicesterCity
Потеря для Каролины.
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Бобынин
Как грится, всё к одному. Ни игры ни здоровья. Лечись, чувак.
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ART DK
Свеча, здоровья! Очень жаль , что такая тяжелая травма, но люди после них сейчас вполне возвращаются на свой уровень. С реабилитацией в Казани только не переусердствуй!)
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Nyko Baletskiy
ё-моё ((
кресты - одна из главных проблем спортсменов, бесследно кресты не прошли ещё ни у кого
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Денис Мартин
Хорошо, что сейчас кресты собирают хорошо, и через месяцев 10 вполне может вернуться на свой уровень.
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Марсель Объелся
В том году травма Андерсена, в этом году Свечников и Пачиоретти. Может Каролине стоит лоад менеджмент попробовать как в НБА, регулярку всё равно с запасом проходим
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Рома Ромео
Очень плохая новость. Здоровья Андрею и скорейшего возвращения на лед
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Аскар Хакимов
как же обидно, ещё в какун плова:( здоровья и скорейшего выздоровления!
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Марсель Объелся
Это занавес. А на Майера или Тарасенко нам, видите ли, жалко активов. Хз на что копим. Очередной сезон насмарку
+2
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Макс Смирнов
Ответ Rodgeras
Такой молодой и уже такие травмы! Эдоровья!
кресты очень специфичная травма , на ровном месте реально порваться могут
+4
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HCBV
Очень жаль. Успешного восстановления, можно только пожелать. Травма очень плохая...
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Zeusss
На ровном месте тяжёлая травма, ну как так. Здоровья и скорейшей реабилитации.
+21
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Rodgeras
Такой молодой и уже такие травмы!
Эдоровья!
+8
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