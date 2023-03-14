Форвард «Каролины» Свечников выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы крестообразной связки

Нападающий «Каролины» пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Харрикейнс» официально сообщили о том, что российскому хоккеисту предстоит перенести операцию на колене из-за повреждения правой передней крестообразной связки.

Таким образом, 22-летний форвард не сможет сыграть в оставшихся матчах регулярного чемпионата и плей-офф в нынешнем сезоне.

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл выразил уверенность, что Свечников полностью восстановится.

Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4).

Свечников набрал 55 (23+32) очков при полезности «плюс 6» в 64 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 18:03.