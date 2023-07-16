Андрей Свечников провел тренировку на льду впервые после травмы крестообразной связки: «Я уверенно чувствовал колено»

Теги травмы Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников провел тренировку на льду впервые после травмы крестообразной связки.

Форвард «Каролины» получил повреждение в марте и пропустил остаток сезона НХЛ. Хоккеист перенес операцию на колене. 

«Я чувствовал себя довольно хорошо. Когда я ступил на лед, то не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я не смогу чувствовать ногу, но все было хорошо. Я уверенно чувствовал колено. Это было очень приятно.

Я работал над своим телом и много тренировался, но, конечно, во время реабилитации я сосредоточился на колене».

О том, сыграет ли он в стартовом матче нового сезона НХЛ 11 октября против «Оттавы»

«Сейчас я хочу быть там. Думаю, буду готов», – сказал Свечников.

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