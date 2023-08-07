Дементьев об «Авангарде»: «Не надо зацикливаться на Найте. Много примеров, где команды, не обладая звездным составом, показывали звездную игру. Найт не спаситель»

Агент Алексей Дементьев считает, что уход Корбан Найт не скажется на игре «Авангарда».

«Не находясь внутри «Авангарда» мы можем и не узнать реальную причину расторжения контракта. Жена рулила или какие-то другие причины. Могли просто так преподнести, что жена не может находиться здесь, я не исключаю этого.

«Авангард» уже начал искать нового нападающего, реально ли найти замену Найту в КХЛ? Когда я работал менеджером, желательно было иметь в своем составе игроков, желающий выступать за этот клуб – это основа.

Я считаю, у «Авангарда» хорошая команда подобралась. Не надо зацикливаться на Найте. Много примеров, где команды, не обладая звездным составом, показывали звездную игру.

Какие команды? Посмотрите на «Северсталь» прошлого сезона. Найт не являлся спасителем «Авангарда», он не один играл в хоккей. Ему нужны партнеры, кому он может пас отдать, кто на него сыграет. Один в поле не воин», – сказал Дементьев.