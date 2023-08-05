«Авангард» объявил об уходе Найта: «Он женился, после чего уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке»

Канадский форвард Корбан Найт покидает «Авангард».

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за « », тем более хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное.

Позиция клуба однозначная – строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. Спортивные права в КХЛ при этом остаются закрепленными за нашим клубом.

В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры.

Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен», – сообщил Курьянов.

В минувшем сезоне провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.