«Авангард» объявил об уходе Найта: «Он женился, после чего уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке»

Теги Авангард переходы Антон Курьянов КХЛ Корбан Найт Хоккей

Канадский форвард Корбан Найт покидает «Авангард».

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за «Авангард», тем более хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное.

Позиция клуба однозначная – строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. Спортивные права в КХЛ при этом остаются закрепленными за нашим клубом.

В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры.

Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен», – сообщил Курьянов. 

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что и требовалось доказать. Жаль конечно такого центра потерять, но что уж сделать. Корбану удачи, очень хорошие воспоминания своей игрой оставил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалко когда такие игроки покидают лигу. Лига становится из года в год слабее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вспомнить какая команда у Авангарда ещё совсем недавно была и сейчас, да и тренер конечно… До сих пор вспоминаю финал конференции в 2021 году Ак Барс - Авангард, просто украшение лиги
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подставил так подставил. Сказал бы по окончании сезона что приедет да и хрен бы с ним. А сейчас все что хоть как то шевелилось уже разобрали.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гальченюка видимо подпишут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Канадца или амера какого нибудь подпишут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штош... характерная точка для этого межсезонья. Старого Авангарда больше нет... будет новый Авангард. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любопытно как команда будет играть без первого и второго звена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий