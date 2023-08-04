Артем Батрак: «Не считаю «Авангард» претендентом на попадание в четверку. В команде очевидная проблема в линии нападения»

Артем Батрак оценил изменения в составе «Авангарда».

«Я не считаю, что у «Авангарда» все плохо, но хуже, чем в прошлом году. Из положительного – остался . Он первый номер команды, что доказал в прошлом году. Демченко справился, он красавец.

Также мне нравится линия обороны «Авангарда» – все четко, нет ничего лишнего. Три пары и седьмым защитником. ушел, но в этом нет ничего страшного. Хотя если начнут с травмы кого-то из игроков, тогда могут возникнуть проблемы. Но в целом в обороне все нормально.

Сложности начинаются в нападении. Вторая тройка, в который был пятый бомбардир чемпионата , испарилась. Нет Толчинского, и Бродхерста.

Теперь про первое звено. Что с Владимиром Ткачевым – пока непонятно, он хочет в НХЛ. Хорошо, что приехал Рид Буше, – болельщики «Авангарда» порадовались. Если не доедет Корбан Найт, то это проблема: из шести лучших нападающих остается только один. На этих игроках держалось большинство, как первая, так и вторая бригада. К тому же Найт – это первый центр команды, а без него им должен стать Валентин Пьянов. В «Сибири» он с этим справился, но справится ли в «Авангарде»?

В команде очевидная проблема в линии нападения. Игорь Гераськин такой же скоростной, как Толчинский, но сможет ли его заменить? Когда мы сравниваем Толчинский, Ткачев, Грицюк, Найт и Гераськин, Пьянов, Панюков, то понятно, кто сильнее. А если травму получит Демченко или кто-то из ключевых защитников? Если у Либора Шулака не пойдет, как в «Адмирале»?

Поэтому я не считаю «Авангард» претендентом на попадание в четверку. Хотя, с другой стороны, у кого на Востоке все хорошо, кроме «Ак Барса»? У «Автомобилиста» все нормально, но мы помним, как у команды все получается по итогам сезона. Если «Авангард» сможет найти какое-то решение в нападении или играть по четкой системе, что позволит мало пропускать, тогда все будет нормально», – сказал комментатор Артем Батрак.