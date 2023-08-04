Артем Батрак: «Не считаю «Авангард» претендентом на попадание в четверку. В команде очевидная проблема в линии нападения»

Теги Авангард КХЛ Артем Батрак Валентин Пьянов Сергей Толчинский Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Алексей Береглазов Рид Буше Либор Шулак Алекс Бродхерст Игорь Гераськин Арсений Грицюк Михаил Гуляев Хоккей

Артем Батрак оценил изменения в составе «Авангарда».

«Я не считаю, что у «Авангарда» все плохо, но хуже, чем в прошлом году. Из положительного – остался Василий Демченко. Он первый номер команды, что доказал в прошлом году. Демченко справился, он красавец.

Также мне нравится линия обороны «Авангарда» – все четко, нет ничего лишнего. Три пары и Михаил Гуляев седьмым защитником. Алексей Береглазов ушел, но в этом нет ничего страшного. Хотя если начнут с травмы кого-то из игроков, тогда могут возникнуть проблемы. Но в целом в обороне все нормально.

Сложности начинаются в нападении. Вторая тройка, в который был пятый бомбардир чемпионата Сергей Толчинский, испарилась. Нет Толчинского, Грицюка и Бродхерста.

Теперь про первое звено. Что с Владимиром Ткачевым – пока непонятно, он хочет в НХЛ. Хорошо, что приехал Рид Буше, – болельщики «Авангарда» порадовались. Если не доедет Корбан Найт, то это проблема: из шести лучших нападающих остается только один. На этих игроках держалось большинство, как первая, так и вторая бригада. К тому же Найт – это первый центр команды, а без него им должен стать Валентин Пьянов. В «Сибири» он с этим справился, но справится ли в «Авангарде»?

В команде очевидная проблема в линии нападения. Игорь Гераськин такой же скоростной, как Толчинский, но сможет ли его заменить? Когда мы сравниваем Толчинский, Ткачев, Грицюк, Найт и Гераськин, Пьянов, Панюков, то понятно, кто сильнее. А если травму получит Демченко или кто-то из ключевых защитников? Если у Либора Шулака не пойдет, как в «Адмирале»?

Поэтому я не считаю «Авангард» претендентом на попадание в четверку. Хотя, с другой стороны, у кого на Востоке все хорошо, кроме «Ак Барса»? У «Автомобилиста» все нормально, но мы помним, как у команды все получается по итогам сезона. Если «Авангард» сможет найти какое-то решение в нападении или играть по четкой системе, что позволит мало пропускать, тогда все будет нормально», – сказал комментатор Артем Батрак.

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2 комментария

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Ну если всё таки приедет Найт, и Ткачёв подпишется, то всё в принципе более-менее будет нормально в нападении. Да немного просядет второе звено, но существенно стали лучше 3-4. Которые в прошлый плей-офф и подвели.
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Из 4 лучших. ПО показал, что из себя представляет грицюк. Толчи один звено звено не вытащил
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