«Берн» может возобновить интерес к Корбану Найту. У клуба освободились 700 тысяч франков после решения Берчи завершить карьеру (Клаус Цаугг)
«Берн» может возобновить интерес к форварду «Авангарда» Корбану Найту.
Как пишет журналист Watson Клаус Цаугг, ранее швейцарский клуб несколько раз пытался договориться с игроком.
Сейчас клуб может подписать еще одного легионера в связи с решением форварда Свена Берчи завершить карьеру.
В прошлом году нападающий подписал с «Берном» 3-летний контракт с зарплатой 700 тысяч швейцарских франков за сезон (около 800 тысяч долларов).
Контракт с игроком был расторгнут по его просьбе, поэтому «медведи» могут потратить эти деньги на усиление состава.
Ранее появилась информация, что 32-летний Найт может расторгнуть контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам. Канадец не прибыл в расположение команды на турнир в Сочи.
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