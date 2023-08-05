«Берн» может возобновить интерес к Корбану Найту. У клуба освободились 700 тысяч франков после решения Берчи завершить карьеру (Клаус Цаугг)

«Берн» может возобновить интерес к форварду «Авангарда» Корбану Найту.

Как пишет журналист Watson Клаус Цаугг, ранее швейцарский клуб несколько раз пытался договориться с игроком.

Сейчас клуб может подписать еще одного легионера в связи с решением форварда завершить карьеру.

В прошлом году нападающий подписал с « » 3-летний контракт с зарплатой 700 тысяч швейцарских франков за сезон (около 800 тысяч долларов).

Контракт с игроком был расторгнут по его просьбе, поэтому «медведи» могут потратить эти деньги на усиление состава.

Ранее появилась информация, что 32-летний может расторгнуть контракт с « » по семейным обстоятельствам. Канадец не прибыл в расположение команды на турнир в Сочи.