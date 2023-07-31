Кожевников об игре в КХЛ и НХЛ: «В первую очередь стараешься о семье думать. Если у тебя ее нет, то круче и лучше будет дома, чем за океаном»

Теги НХЛ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что хоккеистам комфортнее играть на родине, чем за океаном.

Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос о том, в каком случае круче играть за лидера КХЛ, чем за среднюю команду НХЛ.

«Не надо забывать про семейные отношения. Они все привыкают там, дети в школу ходят. Тут в этом проблема, мы забываем и говорим только об игроках – кто круче и где круче играть.

Дело не в этом, без разницы, за лидера КХЛ выступаешь или за середняка Национальной хоккейной лиги. Любому хоккеисту будет комфортнее играть на родине, но кто-то обременен. В первую очередь стараешься о семье думать. Если у тебя ее нет, то круче и лучше будет дома, чем за океаном. Тут тебе все знакомо, другая самоотдача», – сказал Кожевников

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