Кожевников об агентах: «В НХЛ их не видно и не слышно, в КХЛ почему-то вседозволенность. Тот же Меркулов накуролесил в «Динамо»

Александр Кожевников подверг критике деятельность хоккейных агентов в России.

– У нас в хоккее все большую роль начинают играть агенты, а они могут как собрать любую команду, так ее и разобрать, « » тому пример. Не имею ничего против их деятельности, но она должна быть в рамках закона. КХЛ нужно взять это дело под контроль.

– КХЛ уже подписала соглашение с вновь созданной Асоциацией хоккейных агентов, ее возглавил Виктор Меркулов.

– У меня много вопросов вызвали комментарии этого чиновника по ситуации с «Авангардом». Из них следовало, что в нашем хоккее главные – не игроки, тренеры и руководители, а агенты, которые хотят рулить всем. Кстати, в агентов не видно и не слышно, хотя они без каких-либо ассоциаций спокойно и профессионально делают необходимую игрокам работу. А у нас в КХЛ почему-то вседозволенность.

В той же истории с вратарем ЦСКА Федотовым агенты могли сыграть свою вспомогательную роль, но их ассоциация не проявила себя и только выступила в прессе, причем самой последней. Это показатель.

Кстати, в нашем хоккее тот же Меркулов известен только тем, что накуролесил в московском « », слышал, там до сих пор не закрыты уголовные дела. Как чиновник с сомнительной репутацией всплыл на новом посту, где чистота мундира должна быть безупречной, – загадка. имеет смысл изучить этот вопрос, – сказал двукратный олимпийский чемпион.