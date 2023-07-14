Кожевников об агентах: «В НХЛ их не видно и не слышно, в КХЛ почему-то вседозволенность. Тот же Меркулов накуролесил в «Динамо»

Теги Авангард ЦСКА НХЛ КХЛ Александр Кожевников Динамо Иван Федотов Виктор Меркулов Хоккей

Александр Кожевников подверг критике деятельность хоккейных агентов в России.

– У нас в хоккее все большую роль начинают играть агенты, а они могут как собрать любую команду, так ее и разобрать, «Авангард» тому пример. Не имею ничего против их деятельности, но она должна быть в рамках закона. КХЛ нужно взять это дело под контроль. 

– КХЛ уже подписала соглашение с вновь созданной Асоциацией хоккейных агентов, ее возглавил Виктор Меркулов.

– У меня много вопросов вызвали комментарии этого чиновника по ситуации с «Авангардом». Из них следовало, что в нашем хоккее главные – не игроки, тренеры и руководители, а агенты, которые хотят рулить всем. Кстати, в НХЛ агентов не видно и не слышно, хотя они без каких-либо ассоциаций спокойно и профессионально делают необходимую игрокам работу. А у нас в КХЛ почему-то вседозволенность. 

В той же истории с вратарем ЦСКА Федотовым агенты могли сыграть свою вспомогательную роль, но их ассоциация не проявила себя и только выступила в прессе, причем самой последней. Это показатель.

Кстати, в нашем хоккее тот же Меркулов известен только тем, что накуролесил в московском «Динамо», слышал, там до сих пор не закрыты уголовные дела. Как чиновник с сомнительной репутацией всплыл на новом посту, где чистота мундира должна быть безупречной, – загадка. КХЛ имеет смысл изучить этот вопрос, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Дмитрий Посадский
Вопрос в точку! Ху из Ху?
+2
0
+2
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Maxim Shumov
А что должны были сделать агенты в ситуации с Федотовым?))
0
0
0
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