Кожевников о Мичкове: «Вашингтон» – идеальный вариант, «крыша» у него будет хорошая. Овечкин и Кузнецов научат, в обиду не дадут»

Александр Кожевников оценил шансы того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Если « » выберет Мичкова, то «крыша» у него будет хорошая. А если еще и Кузнецов останется, то вообще замечательно.

«Кэпиталс» для Матвея – оптимальный вариант.

и помогут, научат, познакомят со всем, в обиду не дадут. У этих ребят большой опыт», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ