Кожевников о Мичкове: «Вашингтон» – идеальный вариант, «крыша» у него будет хорошая. Овечкин и Кузнецов научат, в обиду не дадут»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин КХЛ Евгений Кузнецов Александр Кожевников Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников оценил шансы того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Если «Вашингтон» выберет Мичкова, то «крыша» у него будет хорошая. А если еще и Кузнецов останется, то вообще замечательно.

«Кэпиталс» для Матвея – оптимальный вариант.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов помогут, научат, познакомят со всем, в обиду не дадут. У этих ребят большой опыт», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ

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8 комментариев

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Алексей Кувайцев
Жека плохому не научит😁
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каток Третьяка
топ аналитика от стакана...
а типо условный Панарин с шестеркиным научат плохому и дадут в обиду, а кучеров с Василевским так вообще в асфальт закатают?
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sd4fmwrvz8
Вот чей комментарий не хватал 😁прям таки сразу в основу Вашингтона все уже его отправили под крыло к Ови
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Руслан Зимаков
Да к моменту как он туда приедет, не того не другого в команде уже не будет
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DimaNN
Забавная картинка перед глазами.. Ови учит его соблюдать режим, быть профессионалом, что бы тоже, как Ови, мог играть на высоком уровне долгие годы)) и Кузя)) с другой стороны.. Учит его где лучше тусоваться, как прикольнее провести время, такой змей-искуситель)) и пытаются они переманить Матвея на свою сторону))
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Евгений Кузнецов
Ови воспитатель, Кузя анти-воспитатель.
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jigga
Овечкин закончит, Кузю обменяют. Все нету у тебя теперь крыши (с)
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Dmitry Ptitsyn
Их там не будет уже когда он приедет
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