Кожевников о Мичкове: «Вашингтон» – идеальный вариант, «крыша» у него будет хорошая. Овечкин и Кузнецов научат, в обиду не дадут»
Александр Кожевников оценил шансы того, что «Вашингтон» выберет Матвея Мичкова на драфте НХЛ.
«Если «Вашингтон» выберет Мичкова, то «крыша» у него будет хорошая. А если еще и Кузнецов останется, то вообще замечательно.
«Кэпиталс» для Матвея – оптимальный вариант.
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов помогут, научат, познакомят со всем, в обиду не дадут. У этих ребят большой опыт», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Мичков падает в рейтингах перед драфтом – влияет контракт со СКА и отказ от интервью с клубами НХЛ
а типо условный Панарин с шестеркиным научат плохому и дадут в обиду, а кучеров с Василевским так вообще в асфальт закатают?