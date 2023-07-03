Кожевников о будущем Федотова: «ЦСКА – лучший вариант. Но я не знаю его обиды. В это все упирается»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников высказался о будущем вратаря Ивана Федотова.

– «Филадельфия» сообщала о продлении соглашения с Федотовым. Сейчас ЦСКА готов подписать вратаря. Какой вариант реальнее?

– Надо Федотова спрашивать в первую очередь. Но если ЦСКА предложили, то здорово. Значит, они надеются на него.

Думаю, для него лучший вариант – это ЦСКА. Закрепиться, показать, что мастерство не потеряно, и от этого исходить дальше, какие у него будут желания и возможности. Я думаю, что он должен так сделать.

– Если сейчас есть предложение от клуба НХЛ, почему сразу не пойти?

– Федотов сам хозяин своего контракта. Это его дело, как он отнесется. Это его выбор. Он же человек, какими-то эмоциями обладает. Обижен он или нет. Все от него самого зависит.

– Может ли Федотов так просто вернуться в ЦСКА после прошлогодних слухов?

– Откуда я могу знать, как он к этому относится? Я могу говорить свои предположения, и я их озвучил. Я же не знаю, что у него в голове, и как он себя вел. Я с ним рядом не был.

– То есть ЦСКА сейчас лучший вариант для Федотова?

– По моему мнению, ЦСКА – лучший вариант. Но я же не знаю его обиды. В это все упирается, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ.

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2 комментария

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Святослав Федорович
действительно, его "обиды" так сложно прочесть. украли, запихнули в армию на год за то, что захотел в Америку, теперь предлагают дальше за них играть. ну какие могут быть обиды, это же база? так?
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TR31HK
По поведению цска они его наручниками в воротам на матч приковывать будут
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-1
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