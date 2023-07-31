Назаров о ситуации с Федотовым: «Идет спор между НХЛ и всей Россией. На каком основании его хотят заставить отрабатывать утративший силу контракт с «Филадельфией»?»

Андрей Назаров прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«В сложившейся ситуации можно привести в пример кейс , который пропустил сезон-1999/2000 в из-за забастовки, будучи несогласным с условиями контракта с «Оттавой». Болельщики со стажем помнят эту историю, я ее лично обсуждал с Алексеем, мы тогда много и долго смеялись. В итоге Алексею все же пришлось отыграть еще один сезон в столице Канады на прежних условиях. Но это был спор между Алексеем и НХЛ.

В деле идет спор между НХЛ и ЦСКА, а по сути – между североамериканской лигой и всей нашей страной. Иван подписывал контракт на прошлый сезон-2022/2023, который уже завершен.

Да, отыграть за «Филадельфию» не получилось, но на то была уважительная причина: Иван отдавал долг родине и проходил срочную службу в армии. На каком основании его теперь хотят заставить отрабатывать контракт, который утратил силу, еще и при действующем соглашении с ? Это юридически безграмотно. В любом договоре указаны даты, поэтому сроки контрактных обязательств Ивана перед клубом НХЛ давно истекли», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.