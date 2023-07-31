Назаров о ситуации с Федотовым: «Идет спор между НХЛ и всей Россией. На каком основании его хотят заставить отрабатывать утративший силу контракт с «Филадельфией»?»

Теги ЦСКА Филадельфия Алексей Яшин НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24. 

«В сложившейся ситуации можно привести в пример кейс Алексея Яшина, который пропустил сезон-1999/2000 в НХЛ из-за забастовки, будучи несогласным с условиями контракта с «Оттавой». Болельщики со стажем помнят эту историю, я ее лично обсуждал с Алексеем, мы тогда много и долго смеялись. В итоге Алексею все же пришлось отыграть еще один сезон в столице Канады на прежних условиях. Но это был спор между Алексеем и НХЛ.

В деле Ивана Федотова идет спор между НХЛ и ЦСКА, а по сути – между североамериканской лигой и всей нашей страной. Иван подписывал контракт на прошлый сезон-2022/2023, который уже завершен.

Да, отыграть за «Филадельфию» не получилось, но на то была уважительная причина: Иван отдавал долг родине и проходил срочную службу в армии. На каком основании его теперь хотят заставить отрабатывать контракт, который утратил силу, еще и при действующем соглашении с ЦСКА? Это юридически безграмотно. В любом договоре указаны даты, поэтому сроки контрактных обязательств Ивана перед клубом НХЛ давно истекли», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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11 комментариев

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Геннадий Тимченко
с чего вдруг руководство ЦСКА стало равно "нашей стране"❓🤔
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Melnikov1968
Не стоит хоккейные споры переносить на противостояние стран. Речи «политруков» в лице Назарова и Ко уже достали. Я хоккейный болельщик с 1977 года. Но в данном случае, мне все равно где будет играть Федотов. Пускай разбираются юристы. А у Назарова просто нет работы,никчемный тренер, подхалим и подлый человек.
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shahmur
С какой всей Россией? Я непротив чтобы он играл в НХЛ.
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bevooch
Ответ Геннадий Тимченко
с чего вдруг руководство ЦСКА стало равно "нашей стране"❓🤔
Где-то с тех самых пор:

>С Владимиром Путиным Сечин познакомился, по одним данным, в конце 1980-х годов в ЛГУ, где Сечин работал в иностранном отделе университета, а Путин — помощником проректора по международным связям. По другим — в 1990 году в ходе визита в Бразилию, когда Путин был помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Сечин в то время продолжал трудиться в отделе породнённых городов и вёл несколько направлений: Рио-де-Жанейро, Барселона, а позднее — Милан. Сам Сечин утверждал, что «служит под руководством Путина» с 1989 года.
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Savardus
Если ЦСКА вся Россия, то это как-то ничтожно мелко. Так же ничтожно, как мозг Назарова.

А если вся Россия это КХЛ, то почему он забывает о клубах из Беларуси, Казахстана, Китая?
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Назар Игорь
Впервые узнал что ХК ЦСКА это вся Россия.
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Zloy Zlydnev
Назар - один из лучших пополизов 😁
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Maxim Shumov
Ну да, виноват Обама. Это уже сразу после подписания контракта с ЦСКА все уяснили.
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Антон
"Все нормальные люди ясно понимают, что..."
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banchik1
У них лига и один клуб - это просто лига и один клуб, у нас лига и один клуб - это вся страна по Назарову. Не перепутайте.
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iron_m
Назаров заказал себе доставку пиццы на дом. Обещали в течение часа. Не привезли. На его вопрос сказали "мы договаривались только на час, договор утратил силу".
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