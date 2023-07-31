Назаров о ситуации с Федотовым: «Идет спор между НХЛ и всей Россией. На каком основании его хотят заставить отрабатывать утративший силу контракт с «Филадельфией»?»
Андрей Назаров прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.
Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«В сложившейся ситуации можно привести в пример кейс Алексея Яшина, который пропустил сезон-1999/2000 в НХЛ из-за забастовки, будучи несогласным с условиями контракта с «Оттавой». Болельщики со стажем помнят эту историю, я ее лично обсуждал с Алексеем, мы тогда много и долго смеялись. В итоге Алексею все же пришлось отыграть еще один сезон в столице Канады на прежних условиях. Но это был спор между Алексеем и НХЛ.
В деле Ивана Федотова идет спор между НХЛ и ЦСКА, а по сути – между североамериканской лигой и всей нашей страной. Иван подписывал контракт на прошлый сезон-2022/2023, который уже завершен.
Да, отыграть за «Филадельфию» не получилось, но на то была уважительная причина: Иван отдавал долг родине и проходил срочную службу в армии. На каком основании его теперь хотят заставить отрабатывать контракт, который утратил силу, еще и при действующем соглашении с ЦСКА? Это юридически безграмотно. В любом договоре указаны даты, поэтому сроки контрактных обязательств Ивана перед клубом НХЛ давно истекли», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
>С Владимиром Путиным Сечин познакомился, по одним данным, в конце 1980-х годов в ЛГУ, где Сечин работал в иностранном отделе университета, а Путин — помощником проректора по международным связям. По другим — в 1990 году в ходе визита в Бразилию, когда Путин был помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Сечин в то время продолжал трудиться в отделе породнённых городов и вёл несколько направлений: Рио-де-Жанейро, Барселона, а позднее — Милан. Сам Сечин утверждал, что «служит под руководством Путина» с 1989 года.
А если вся Россия это КХЛ, то почему он забывает о клубах из Беларуси, Казахстана, Китая?