Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»

Теги Иван Федотов Хоккей

Хоккейный агент Джей Пи Бэрри высказался о будущем Ивана Федотова.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение ИИХФ о том, какой именно контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) является действующим и обязательным к исполнению.

Он просто хочет как можно скорее возобновить карьеру», – приводит слова Бэрри журналист Даррен Дрегер.

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