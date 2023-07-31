Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»

Хоккейный агент Джей Пи Бэрри высказался о будущем Ивана Федотова.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение о том, какой именно контракт (с «Флайерс» или ) является действующим и обязательным к исполнению.

Он просто хочет как можно скорее возобновить карьеру», – приводит слова журналист Даррен Дрегер.