Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»
Хоккейный агент Джей Пи Бэрри высказался о будущем Ивана Федотова.
Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение ИИХФ о том, какой именно контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) является действующим и обязательным к исполнению.
Он просто хочет как можно скорее возобновить карьеру», – приводит слова Бэрри журналист Даррен Дрегер.
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