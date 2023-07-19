Федотов о целях: «Как можно быстрее вернуть форму, показывать великолепный хоккей. Есть минимум, ниже которого не могу опуститься»

Голкипер Иван Федотов сообщил, что хочет как можно быстрее вернуть форму после армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– Ваша цель на ближайшее время?

– Как можно быстрее вернуться в свою форму, показывать великолепный хоккей…

Есть минимум, ниже которого я не могу опуститься, и есть максимум, неизведанный, к которому надо стремиться, – сказал .