Федотов о целях: «Как можно быстрее вернуть форму, показывать великолепный хоккей. Есть минимум, ниже которого не могу опуститься»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Голкипер Иван Федотов сообщил, что хочет как можно быстрее вернуть форму после армии.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– Ваша цель на ближайшее время?

– Как можно быстрее вернуться в свою форму, показывать великолепный хоккей…

Есть минимум, ниже которого я не могу опуститься, и есть максимум, неизведанный, к которому надо стремиться, – сказал Федотов.

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