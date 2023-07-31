Тардиф о контракте Федотова: «ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон дела, при их наличии принять решение будет проще»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ объяснил, почему решение относительно контракта Ивана Федотова еще не принято.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Мы скоро объявим о решении. Почему все еще не сделали заявление? Юридическому органу ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон этого дела, при их наличии федерации будет проще принять решение в соответствии с правилами ИИХФ.

В первую очередь мы проинформируем о своем решении клубы, лиги и Федерацию хоккея России (ФХР)», – сказал Люк Тардиф. 

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1 комментарий

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Bartez1986
Есмантович уже разводит огонь в камине
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