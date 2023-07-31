Тардиф о контракте Федотова: «ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон дела, при их наличии принять решение будет проще»
Президент ИИХФ объяснил, почему решение относительно контракта Ивана Федотова еще не принято.
Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«Мы скоро объявим о решении. Почему все еще не сделали заявление? Юридическому органу ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон этого дела, при их наличии федерации будет проще принять решение в соответствии с правилами ИИХФ.
В первую очередь мы проинформируем о своем решении клубы, лиги и Федерацию хоккея России (ФХР)», – сказал Люк Тардиф.
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