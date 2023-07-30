Коледов о вождении: «В Уфе одно из худших движений. В Сочи армяне, абхазы просто супер. Они друг друга пропускают всегда, у них это отлажено»

Павел Коледов высказался о вождении в Уфе и Сочи.

– Я много где играл, ездил, я люблю машины, люблю водить. Если по-честному, то одно из худших движений – в Уфе. Ты едешь по третьему ряду, в котором должны ехать быстрее. А люди едут медленно, ты им моргаешь, они могут остановиться, что-то высказать. В Москве такого нет, в других городах тоже.

В Сочи для меня был нонсенс, что там армяне, абхазы просто супер. Они друг друга пропускают всегда, у них все это отлажено. Тут, если поморгаешь или что-то сделаешь неправильно, то тебе могут выйти, высказать пару слов, еще и подраться можешь на дороге. Либо ехать не в одном ряду, а прям на половину двух рядов.

Понимаю, что и дороги не везде хорошие, но все равно правила соблюдать как-то надо. И это не только я могу подтвердить.

– Наоборот слышал, что в Краснодарском крае немного сумасшедшие водители…

– Они сумасшедшие, но знают, где это делать. Но есть правило. Две полосы, и какой бы ты сумасшедший ни был и какая бы машина быстрой ни была, ты моргнул – они уехали. Либо ты едешь с одной скоростью, а они в правом ряду.

Левый ряд всегда свободный, там машины могут пролетать под 250. Да, они платят штрафы, их ловят. Они могут делать все, что угодно, но не создают никаких аварийных ситуаций, – сказал защитник « »