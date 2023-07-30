Коледов о вождении: «В Уфе одно из худших движений. В Сочи армяне, абхазы просто супер. Они друг друга пропускают всегда, у них это отлажено»

Теги Салават Юлаев КХЛ Павел Коледов Хоккей

Павел Коледов высказался о вождении в Уфе и Сочи.

– Я много где играл, ездил, я люблю машины, люблю водить. Если по-честному, то одно из худших движений – в Уфе. Ты едешь по третьему ряду, в котором должны ехать быстрее. А люди едут медленно, ты им моргаешь, они могут остановиться, что-то высказать. В Москве такого нет, в других городах тоже.

В Сочи для меня был нонсенс, что там армяне, абхазы просто супер. Они друг друга пропускают всегда, у них все это отлажено. Тут, если поморгаешь или что-то сделаешь неправильно, то тебе могут выйти, высказать пару слов, еще и подраться можешь на дороге. Либо ехать не в одном ряду, а прям на половину двух рядов.

Понимаю, что и дороги не везде хорошие, но все равно правила соблюдать как-то надо. И это не только я могу подтвердить.

– Наоборот слышал, что в Краснодарском крае немного сумасшедшие водители…

– Они сумасшедшие, но знают, где это делать. Но есть правило. Две полосы, и какой бы ты сумасшедший ни был и какая бы машина быстрой ни была, ты моргнул – они уехали. Либо ты едешь с одной скоростью, а они в правом ряду.

Левый ряд всегда свободный, там машины могут пролетать под 250. Да, они платят штрафы, их ловят. Они могут делать все, что угодно, но не создают никаких аварийных ситуаций, – сказал защитник «Салавата Юлаева»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Duck Nightingale
Сразу видно что относится к агрессивному типу водителей.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stephan
Получается, что в Уфе адекватнее себя ведут на дорогах и не спускают хамство.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
По-моему, скорость в 250 км/ч это уже предвестник аварийной ситуации.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Из того он сказал, я понял, что в Уфе более вменяемые водители. А вот эти вот "моргнул - уехали", "ездят 250, платят штрафы", " могут делать всё что угодно" давно уже должны остаться в прошлом. Езда должна быть по правилам, а не по понятиям. Сдаётся мне, не зря Коледову в рожу-то били.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домоседов
Про соблюдение правил говорит тот, кто моргает другим людям и говорит, что ездить 250 - это не создавать аварийных ситуаций. Ему бы голову проверить, очевидно, что там шайба застряла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СоЮз
У нас в Башкортостане и ГИБДДшники другие, не как в Краснодарском крае... И где ты видел культурных армян в Башкортостане?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
ох уж эти моргатели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий